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Bakan Pakdemirli'den "Bozdağ Kayak Merkezi" müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Çığ tehlikesi yüzünden önceki yıl kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi gelecek kış sezonunda faaliyete geçecek"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çığ tehlikesi yüzünden önceki yıl kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi'nin gelecek kış sezonunda faaliyete geçeceğini söyledi.

Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde incelemede bulunan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmirli olarak geçmiş yıllarda da tesise geldiğini hatırlattı.

Kayak merkeziyle ilgili yetkililerden bilgi aldığını vurgulayan Pakdemirli, "Çığ tehlikesi yüzünden önceki yıl kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi gelecek kış sezonunda faaliyete geçecek. Arkadaşlarımız tesiste teknik inceleme yaptı. Bölgeye çığ önleme perdeleri yapmamız gerekiyor. Buna ilişkin talimatları verdim. İhale süreci başladı." diye konuştu.

Tesisi işleten firmanın da yatırım yapmaya istekli olduğunu aktaran Pakdemirli, bölgenin yeniden kış turizmine kazandırılması gerektiğine işaret etti.

Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu bölgelerimiz sadece denizi ile değil karla da anılabilir. Bunların hepsini tekrar çalışır vaziyete getirmek ve bölge halkının hizmetine sunmak önemli. Orman Genel Müdürlüğümüz de burası faaliyete geçtikten sonra dağcılık kulübü kuracak. Gençlerimizin kayak yapmasına yönelik faaliyetlere başlayacağız. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyarak spora yönlendirmiş olacağız."

Tesisin turizme ve ekonomiye ciddi katkısı olacağına inandığını belirten Pakdemirli, projenin toplam maliyetinin 15 milyon lira civarında olduğunu sözlerine ekledi.

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Bozdağ kayak kış Merkez turizmi

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