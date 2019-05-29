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Bakan Pekcan: 33 bin 134 ithal oyuncak çocuklar için riskli bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 15:07 | Son Güncelleme

Ticaret  Bakanı Ruhsar Pekcan, 2017- 2018 yıllarında ithalat aşamasında yapılan denetimlerde 33 bin 134 adet oyuncağın çocuklar için riskli bulunduğunu, firmalara 520 bin 926 TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2017- 2018 yıllarında ithalat aşamasında yapılan denetimlerde 33 bin 134 adet oyuncağın çocuklar için riskli bulunduğunu, firmalara 520 bin 926 TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında ithal edilen oyuncakların riskli olup olmadığına ilişkin soru önergesine cevap verdi. Bakan Pekcan, ithal oyuncakların, 'Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği' uyarınca 'Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi' (TAREKS) üzerinden ithalat aşamasında 'risk esaslı' olarak denetime tabi tutulduğunu söyledi. Pekcan "Denetimler 'Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği' uyarınca yapılmakta olup, söz konusu yönetmeliğe uygun olmayan ürünlerin ithal edilmesine izin verilmemektedir. Bu kapsamda oyuncakların elektriksel, fiziksel, mekanik, kimyasal ve alevlenebilirlik özelliklerinin çocuklar için risk oluşturmayacak nitelikte olup olmadıkları kontrol edilmektedir. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygunluğu da kontrol edilmektedir" dedi.

520 BİN 926 TL PARA CEZASI
Ticaret Bakanı Pekcan, 2017-2018 döneminde ithalat aşamasında denetlenen toplam 1 milyon 578 bin 137 adet oyuncağın 33 bin 134 adedinin çocuklar için güvensiz olduğu ve risk teşkil ettiğinin belirlendiğini, bununla ilgili ithalatı gerçekleştiren firmalara toplam 520 bin 926 TL idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

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