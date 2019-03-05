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Bakan Pekcan: Zeytin Dalı Gümrük Kapısı haftaya devreye girecek (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 19:08 | Son Güncelleme

PERAKENDE YASASI TAMAMLANMAK ÜZERE Bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirmek üzere Hatay’da bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Esnaf Buluşması' programına katıldı.

Bakan Pekcan: Zeytin Dalı Gümrük Kapısı haftaya devreye girecek (2)

PERAKENDE YASASI TAMAMLANMAK ÜZERE
Bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirmek üzere Hatay’da bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Esnaf Buluşması' programına katıldı. Programda konuşan Pekcan, perakende yasasının taslak çalışmasını tamamladıklarını, yöresel ürünlerin market raflarında yer alması için raf zorunluluğu getirileceğini belirterek, "Bugün burada parkende yasası üzerinde duruldu. Perakende yasası ile ilgili taslak çalışmamızı tamamladık. Bütün paydaşlarımızdan dönüş alıyoruz. Sizlerin görüşleri ve önerileri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Ama bir iki örnek vermek gerekirse artık marketlerde yöresel ürünün raflarda yer alması için belli bir raf sorumluluğu getiriyoruz. Bulunduğu yerdeki ürünün kullanma ve satış sorumluluğu getiriyoruz. Marketler sadece kendi markalarıyla değil, diğer markalardan da ürün satsın istiyoruz" dedi.
FIRSATÇILARA YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlık olarak denetimlerini sürdürdüklerini kaydeden Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Dürüstlük ilkelerine aykırılıklarda bulunan işletmelerimiz ile ilgili denetimler yapıyor ve önlemler alıyoruz. Bu çerçevede piyasada spekülasyon oluşturarak tüketicimize zarar verilmesine izin vermiyoruz. Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarlarımız bu denetimlerde, her zaman bizim yanımızda oldu, bizim destekleyicimiz oldu. Onlara da hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim."

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

Bakan Pekcan: Zeytin Dalı Gümrük Kapısı haftaya devreye girecek (2)Bakan Pekcan: Zeytin Dalı Gümrük Kapısı haftaya devreye girecek (2)Bakan Pekcan: Zeytin Dalı Gümrük Kapısı haftaya devreye girecek (2)Bakan Pekcan: Zeytin Dalı Gümrük Kapısı haftaya devreye girecek (2)

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