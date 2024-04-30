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  4. İYİ Parti’li Yomra Belediye Başkanı Bıyık, partisinden istifa etti

İYİ Parti’li Yomra Belediye Başkanı Bıyık, partisinden istifa etti

30.04.2024 13:23
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Trabzon' da 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti'den Trabzon Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bıyık İYİ Parti'de kurultay öncesinde Koray Aydın'ı desteklediğini ifade etmişti.

İYİ Parti’li Yomra Belediye Başkanı Bıyık, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de düzenlenen olağanüstü kongrede Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçilirken, rakibi Koray Aydın'ı destekleyen Trabzon’da Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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KORAY AYDIN'A DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İYİ Partili Mustafa Bıyık sosyal medya hesabından, "Yomralı hemşehrimiz Sayın @korayaydintr 'ı ziyaret ederek, Partimizin yarın yapılacak olan genel kurulunda kendisine başarılar diledim. Her koşulda yanında olacağımı ifade ettim. Nazik misafirperverlikleri için teşekkür ederim." açıklamasından bulunmuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Yomra İYİ Parti
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