İYİ Parti’li Yomra Belediye Başkanı Bıyık, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de düzenlenen olağanüstü kongrede Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçilirken, rakibi Koray Aydın'ı destekleyen Trabzon’da Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurdu.

KORAY AYDIN'A DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İYİ Partili Mustafa Bıyık sosyal medya hesabından, "Yomralı hemşehrimiz Sayın @korayaydintr 'ı ziyaret ederek, Partimizin yarın yapılacak olan genel kurulunda kendisine başarılar diledim. Her koşulda yanında olacağımı ifade ettim. Nazik misafirperverlikleri için teşekkür ederim." açıklamasından bulunmuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





