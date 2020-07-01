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  4. Bakan Selçuk açıkladı! KPSS tercih tarihleri belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! KPSS tercih tarihleri belli oldu

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.07.2020 15:58 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "KPSS tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisi 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılabilecek" dedi.

Bakan Selçuk açıkladı! KPSS tercih tarihleri belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "KPSS tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisi 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılabilecek" dedi.

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