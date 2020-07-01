Bakan Selçuk açıkladı! KPSS tercih tarihleri belli oldu

Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, "KPSS tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 A\u011fustos, ikincisi 30 Aral\u0131k-7 Ocak aras\u0131nda yap\u0131labilecek" dedi.\nDetaylar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Spor yapmadan 150 kilo zay\u0131flad\u0131! Bak\u0131n s\u0131rr\u0131 neymi\u015fPiliniz \u00e7abuk mu bitiyor? \u0130\u015fte hayat\u0131n\u0131z\u0131 kurtaracak y\u00f6ntemler!Y\u00d6K'ten fla\u015f a\u00e7\u0131klama: Ba\u015fvuru s\u00fcresi uzat\u0131ld\u0131
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