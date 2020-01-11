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  4. Bakan Selçuk: "Biri lösemi, 4’ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"

Bakan Selçuk: "Biri lösemi, 4’ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biri lösemi, 4’ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile biri lösemi, 4’ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.SUT’ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar, şu şekilde:“1 lösemi, 4 epilepsi ilacı, 1 kalp ilacı, 1 kemoterapi ilacı, 1 Wilson hastalığı, 1 kas gevşetici”“Yurt dışından getirilen 20 ilacın eşdeğerleri eczanelerde satışa sunuldu”Bakan Selçuk, “Daha önce yurt dışından getirilen 20 ilacın eşdeğerleri ülkemizde ruhsat aldığı için artık eczaneler aracılığıyla satışa sunulmuştur” dedi.Geri ödeme listesine alınan toplam ilaç sayısı 8 bin 844 oldu2019 yılında geri ödeme listesine alınan yerli ve ithal ilaçlar hakkında da bilgi veren Bakan Selçuk, 2019 yılında 444 adet yeni ilaç geri ödemeye girmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biri lösemi, 4’ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile biri lösemi, 4’ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.
SUT’ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar, şu şekilde:
“1 lösemi, 4 epilepsi ilacı, 1 kalp ilacı, 1 kemoterapi ilacı, 1 Wilson hastalığı, 1 kas gevşetici”

“Yurt dışından getirilen 20 ilacın eşdeğerleri eczanelerde satışa sunuldu”
Bakan Selçuk, “Daha önce yurt dışından getirilen 20 ilacın eşdeğerleri ülkemizde ruhsat aldığı için artık eczaneler aracılığıyla satışa sunulmuştur” dedi.

Geri ödeme listesine alınan toplam ilaç sayısı 8 bin 844 oldu
2019 yılında geri ödeme listesine alınan yerli ve ithal ilaçlar hakkında da bilgi veren Bakan Selçuk, 2019 yılında 444 adet yeni ilaç geri ödemeye girmiştir. Bunların 351 adedinin yurt içi imal, 93 adedinin ise ithal ürün olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, yerli ilaç sayısı oranının artmasıyla hem fiyat bazında yerli üretimin desteklendiğini hem de hastaların ilaçlara daha kolay erişim sağlayabileceğini vurguladı.
Böylelikle bugüne kadar geri ödeme listesine alınan toplam ilaç sayısı 8 bin 844 oldu. Bu ilaçlardan 6 bin 511’i yurt içi imal, bin 960’ı ithal olup ülkemizde ruhsatlı, 373’ü ise direkt yurt dışından getirilen ilaçlardan oluşuyor.
Düzenleme ile yeni işlem kodları tanımlandığını bildiren Bakan Selçuk, “Biyokimya işlem kodları sayesinde, hastalıklarımızın tanı ve tedavi takibi daha doğru bir biçimde gerçekleştirilecek. Her bir testin ulusal kimliği olacak. Böylece hasta hakkında ayrıntılı ve sağlıklı verilere ulaşılabilecek" değerlendirmesinde bulundu.
Tarama ve doğrulama analizlerinde kullanılan maddeler için de ayrı ayrı kodlar belirlendiğine değinen Selçuk, böylece yasa dışı maddelerin tespit edilerek kötüye kullanımların önüne geçileceğini belirtti.
Bakan Selçuk, “Yine madde bağımlılığı tanılarında “Danışmalık, Arındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin” etkinliğini artırmak amacıyla, Tıbbi Rehabilitasyon Hizmetlerinden, “Aile görüşmesi-değerlendirme”, “Bireysel psikoterapi”, “Grup Psikoterapisi” işlemlerinin yapılma sıklık ve sayıları arttırılmıştır” dedi.

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