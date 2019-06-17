Bakan Selçuk, Çocuk Evleri Sitesindeki Yaz Şenliğine katıldı

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şu anda devlet korumasında 14 bin çocuğumuz var. İstanbul'da da 2 bini aşkın çocuğumuz mevcut. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Burada gururla ifade etmek isterim ki, çocuklarımızın yarısı teşekkür ve takdir aldılar." dedi.

İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çocuk ve Gelecek Derneği iş birliğiyle Zayed Çocuk Evleri Sitesi bahçesinde düzenlenen Yaz Şenliği'ne katılan Bakan Selçuk, devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi.

Şenlikteki karikatür, bez bebek, el boyama baskı atölyesini gezen ve çocuklarla fotoğraf çektiren Selçuk, çocukların ip atlama oyununa katıldı.

Bakan Selçuk, stantları ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Çocukların yaz şenliğinde oyunlarla eğlendiğini aktaran Selçuk, şöyle konuştu:

"Eğitim ve öğretim dönemi sonunda, biz devlet koruması altındaki çocuklarımız için böyle bir Yaz Şenliği düzenlemek istedik. Şu anda 14 bin devlet koruması altında çocuğumuz var. İstanbul'da da 2 bine aşkın çocuğumuz mevcut. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Burada gururla ifade etmek isterim ki, çocuklarımızın yarısı teşekkür ve takdir aldılar. Çocuklarımız, şenlikte çeşitli faaliyetler yaptılar, balonlarla oynadılar. Onların gülümsemesi için elimizden geleni yapacağız. Onların topluma faydalı olması için çabalamaya devam ediyoruz."