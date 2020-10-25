Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Nasıl başladı, nasıl bitti?' paylaşımında bulunarak "'Nasıl başladı, nasıl bitti?' paylaşımlarına ben de katılayım.:) Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul. Çok şey değişmiş ama duvarlar bugün bu kuzuların seslerini duyuyor. O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler?" ifadelerine yer verdi.

“Nasıl başladı, nasıl bitti?” paylaşımlarına ben de katılayım.:) Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul.Çok şey değişmiş ama duvarlar bugün bu kuzuların seslerini duyuyor.O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler? pic.twitter.com/aVAY9pLQWQ — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 25, 2020



