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Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 10:47 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadaki 'Nasıl başladı, nasıl bitti?' akımına katıldı. Bakan Selçuk yaptığı paylaşımında yıllar önceki haliyle şimdiki haline yer verdi.

Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Nasıl başladı, nasıl bitti?' paylaşımında bulunarak "'Nasıl başladı, nasıl bitti?' paylaşımlarına ben de katılayım.:) Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul. Çok şey değişmiş ama duvarlar bugün bu kuzuların seslerini duyuyor. O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler?" ifadelerine yer verdi.


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