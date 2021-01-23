Bakan Selçuk duyurdu: Koruyucu aile sayımız 6 bini aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönüllülük kavramı ve farkındalığın geliştirilmesi, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması amacıyla gerçekleştirilen “Gönül Elçileri Projesi” ile koruyucu aile sayısı ülke genelinde her geçen gün yaygınlaşıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Her çocuğun bir ailesi olmalı’ düşüncesinden hareketle koruyucu aile ve koruyucu ailelere yerleştirilen çocuk sayısının artması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Çalışmalar sonucunda toplumda koruyucu ailelik konusunda farkındalığın her geçen gün arttığını belirten Selçuk, “2018 yılı sonunda Türkiye genelinde koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan çocuğumuzun sayısı 6 bin 465 iken 2020 yılı sonu itibarıyla 7 bin 862’ye ulaştı” dedi.

KORUYUCU AİLE SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Koruyucu aile sayısında da artış olduğunu kaydeden Selçuk, “Koruyucu ailelik için başvuran aile sayımız son iki yılda arttı. 2018 yılı sonunda Türkiye genelinde koruyucu aile sayımız 5 bin 288 iken 2020 yılı sonu itibarıyla 6 bin 481’e yükseldi” diye konuştu.