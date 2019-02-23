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Bakan Selçuk: Okullar arasındaki farklılığı ortadan kaldıracağız (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 19:12 | Son Güncelleme

EĞİTİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik Belediyesi ziyaretinin ardından Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbesine giderek dua etti.

Bakan Selçuk: Okullar arasındaki farklılığı ortadan kaldıracağız (2)

EĞİTİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik Belediyesi ziyaretinin ardından Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbesine giderek dua etti. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezen ve bilgi alan Bakan Selçuk, Orhangazi Camii'nde namaz kıldı. Daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçen Bakan Selçuk 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katılarak Bilecik'teki eğitimciler ile bir araya geldi. Program basına kapalı devam etti.

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Bakan Selçuk: Okullar arasındaki farklılığı ortadan kaldıracağız (2)Bakan Selçuk: Okullar arasındaki farklılığı ortadan kaldıracağız (2)Bakan Selçuk: Okullar arasındaki farklılığı ortadan kaldıracağız (2)Bakan Selçuk: Okullar arasındaki farklılığı ortadan kaldıracağız (2)

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