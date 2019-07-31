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Bakan Selçuk, selde kurtulan gençleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce’de selde mahsur kalan Furkan Kaplan ve Beşir Büyükkanlı’yı evlerinde ziyaret etti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel afetinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi.

Bakan Selçuk, selde kurtulan gençleri ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce’de selde mahsur kalan Furkan Kaplan ve Beşir Büyükkanlı’yı evlerinde ziyaret etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel afetinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. Öncelikle Düzce AFAD Merkezine gelen Bakan Selçuk, basına kapalı gerçekleştirilen programda yaşanan sel felaketi ile alakalı Düzce Valisi Zülkif Dağlı’dan bilgiler aldı. Bakan Selçuk, daha sonra Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde selde mahsur kalan ve son anda kurtulan Furkan Kaplan ve Beşir Büyükkanlı’yı Düzce merkezde bulunan evlerinde ziyaret etti. Bakan Selçuk, ziyaretler sırasında Kaplan ve Büyükkanlı ailelerine baş sağlığı diledi. Vatandaşların acılarını paylaşan Selçuk, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Bakan Selçuk, selde kurtulan gençleri ziyaret etti

Bakan Selçuk, selde kurtulan gençleri ziyaret etti

Bakan Selçuk, selde kurtulan gençleri ziyaret etti

Bakan Selçuk, selde kurtulan gençleri ziyaret etti

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