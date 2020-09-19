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Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 11:14 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "1'inci sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var" dedi.

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul 1'inci sınıf öğrencileriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, "1'inci sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var. Çevrenizde 1'inci sınıf öğrencisi görürseniz yüz yüze eğitime gelecek olanları sınıflarda, uzaktan eğitimle devam edecekleri ekranlarda heyecanla beklediğimizi söyleyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA


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