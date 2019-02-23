Bakan Selçuk: Türkiye'yi hak ettiği yerlere el birliğiyle taşıyacağız (2)

ŞEHİT AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa Valiliği'ne yaptığı ziyaretin ardından Bursa Büyükşehir Beldiyesi'ne ait tesiste şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi. Hükümet olarak şehit yakınlarının, gazilerin ve gazi yakınlarının her daim yanlarında olduklarını belirten Selçuk, "Bursa kahramanlar şehri. Bursalı evlatlarımız vatan söz konusu olduğunda canını feda etmekten hiçbir zaman kaçınmadılar. Bu anlamda Bursalı hemşehrilerimize, değerli ailelelerimize örnek evlatlar yetiştirdikleri için şahsım adına milletim ve hükümetimiz adına şükran sunmak isterim. Şehit ve gazilerimizin bizlere iki emaneti var; birisi vatanımız, diğeri ise sizlersiniz. Şunun da altını çizmek isterim ki şehit ve gazilerimiz artık sadece bir aileye sahip değil, 82 milyon üyesi olan bir aileye sahipler. Biz büyük bir aileyiz. Sizler iyi ki varsınız; bizler sizler olduğunuz için buradayız" dedi.

'34 BİN 889 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ'

Şehit yakınları, gaziler ve yakınları için yaptıkları istihdam çalışmalarını anlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu: