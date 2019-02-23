HABER

Bakan Selçuk: Türkiye'yi hak ettiği yerlere el birliğiyle taşıyacağız (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 18:02 | Son Güncelleme

ŞEHİT AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa Valiliği'ne yaptığı ziyaretin ardından Bursa Büyükşehir Beldiyesi'ne ait tesiste şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

ŞEHİT AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa Valiliği'ne yaptığı ziyaretin ardından Bursa Büyükşehir Beldiyesi'ne ait tesiste şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi. Hükümet olarak şehit yakınlarının, gazilerin ve gazi yakınlarının her daim yanlarında olduklarını belirten Selçuk, "Bursa kahramanlar şehri. Bursalı evlatlarımız vatan söz konusu olduğunda canını feda etmekten hiçbir zaman kaçınmadılar. Bu anlamda Bursalı hemşehrilerimize, değerli ailelelerimize örnek evlatlar yetiştirdikleri için şahsım adına milletim ve hükümetimiz adına şükran sunmak isterim. Şehit ve gazilerimizin bizlere iki emaneti var; birisi vatanımız, diğeri ise sizlersiniz. Şunun da altını çizmek isterim ki şehit ve gazilerimiz artık sadece bir aileye sahip değil, 82 milyon üyesi olan bir aileye sahipler. Biz büyük bir aileyiz. Sizler iyi ki varsınız; bizler sizler olduğunuz için buradayız" dedi.

'34 BİN 889 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ'

Şehit yakınları, gaziler ve yakınları için yaptıkları istihdam çalışmalarını anlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz, biz rahat nefes alalım, bu vatan bize vatan olmaya devam etsin diye canlarını feda ettiler. Bizler de onların emaneti olan sizlerin ve vatanımızın esenliği iyiliği için çalışmaya devam ediyoruz. Şehitlerimizin ulaştığı bu makam hiçbir makam, hiçbir mevki, hiçbir hak ve zenginlikle kıyaslanamaz. Biz devlet olarak şehit yakınlarımıza hiçbir tereddüt etmeden destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Eğitimden istihdama kadar birçok alanda sağladığımız destek ve hizmetlerin çerçevesini genişlettik. Yılda iki defa olan şehit yakını ve gazi atamaları sürelerinin 45 yaş sınırını da kaldırdık. 2002 yılına kadar 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmışken, hükümetlerimiz dönemlerinde istihdamın genişletilmesiyle 34 bin 889 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağladık. Ücretsiz seyahat kartlarımızı veriyoruz, bildiğiniz gibi. Aziz milletimize, siz değerli şehit yakınlarımıza ve gazilerimize hizmet etmek bizim için bir onur, bir gurur vesilesi" diye konuştu.

'TERÖRİST CENAZELERİNDE SAF TUTANLARIN HESABI SANDIKTA GÖRÜLECEK'

2002 yılından bu yana kalkınma çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü de belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Bunun özünde millet iradesine dayalı güçlü bir demokrasi anlayışı var. Ama bu millet iradesinin en temelinde de şehitlerimiz ve gazilerimiz bulunmakta. Sahip olduğumuz bu demokrasi tecrübesini, geleceğin Türkiye'sini sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Ülkemizin önünde yeni bir imtihan var. Bu milletin, şehit cenazeleri yerine terörist cenazelerinde saf tutanların hesabını sandıkta göreceğine inanıyoruz. Milletimiz laf değil hizmet üretenlerin yanında olmaya devam edecek, 31 Mart'ta da milletimizin kazandığı bir zaferi Bursa'da da yaşayacağız inşallah. Bu zaferde sizin fedakârlığınız, mücadeleniz bizlere rehberlik etmeye devam edecek, bizler de sizlerle her zaman birlikte olduğumuzu ifade ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz, şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz."

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Büyükşehir’den Kızılay’a ‘kan’ aracıBüyükşehir’den Kızılay’a ‘kan’ aracı
Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da bir kişi kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu

Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!

Tacizle suçladığı adamı sokak ortasında öldürdü! Böyle gözaltına alındı

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Kadıköy'de taksi sürücüsü dövülerek öldürüldü

Kadıköy'de vahşet! 3 kişi taksiye bindi ve...

Karabük'te kediyi tüfekle vurarak öldürdüler

Kediye bunu yaptılar! Büyük vicdansızlık

Babasından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı:1 ölü, 1 yaralı

Arkadaşının ölümüne sebep oldu! Acı olay

Kayseri'de kamp yapan gencin korkunç ölümü

Kamp yapan gencin korkunç ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.