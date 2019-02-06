HABER

Bakan Selçuk'tan müzisyen Merve Başoğlu'na tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 12:32 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altında yetişen Merve Başoğlu'nu Fransa'nın Nice kentinde yapılan 9. Uluslararası Flüt Yarışması'nda kazandığı ikincilik dolayısıyla kutladı - Merve Başoğlu: - "Çok çalışarak hem üzerimde emeği olan herkesi mutlu etmek hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek eğitimime devam etmek en büyük idealim"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altında yetişen Merve Başoğlu'nu Fransa'nın Nice kentinde yapılan 9. Uluslararası Flüt Yarışması'nda kazandığı ikincilikten dolayı tebrik etti.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Bakanlığın ve TOBB'un sağladığı bursla eğitimine 2017'den bu yana Fransa'da devam eden Başoğlu'nun koruma altındaki çocuklar için örnek bir isim olduğuna dikkati çekti.

Merve Başoğlu'nun başarısıyla bir kez daha gurur duyduklarını belirten Selçuk, "Merve'yi canı gönülden tebrik ediyorum. Merve, uluslararası müzik yarışmalarında, yan flüt alanında aldığı derecelerine bir yenisini daha ekledi. Kızımıza verdiği destek ve inanç için Emine Erdoğan Hanımefendi'ye de ayrıca teşekkür etmek isterim. Merve'nin bu başarısında Hanımefendi'nin etkisi çok büyük." ifadesini kullandı.

- "Aldığım dereceler müzik yolculuğumda beni motive ediyor"

Açıklamada, Başoğlu'nun duygu ve düşüncelerine de yer verildi. Aldığı her derecenin müzik yolculuğunda kendisini motive ettiğini anlatan Merve Başoğlu, bu yolculukta kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

İlk kez yan flütü ilkokul öğretmeni çalarken gördüğünü, görünüşü ve duruşundan çok etkilendiği için de çalmak istediğini belirten Başoğlu, şöyle devam etti:

"Sevgi Evleri açıldığında da ilk ben girmiştim. Yeteneğimi geliştirmem için bana özel oda verildi ki bunu hiç unutamam. Biz dokuz kardeşiz, bu imkanı sağlamamız mümkün değildi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde burslu okurken, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan, hep hayalini kurduğum uluslararası standarttaki bir flütü bana hediye ederek çalışmalarıma büyük destek oldu.

Yeni flütüm sayesinde müzik hocam Cem Önertürk ile yürüttüğümüz çalışmalarıma daha iyi motive oldum. Desteklendiğimi bilmek ve görmek beni çok mutlu etti. Bütün bu süreçte beni destekleyip yüreklendiren Bakanlığımıza ve eğitimime katkı sağlayan TOBB'a çok teşekkür ediyorum. Çok çalışarak hem üzerimde emeği olan herkesi mutlu etmek hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek eğitimime devam etmek en büyük idealim."

Başoğlu, müzik alanında birçok başarıya imza atan müzisyen, "À Travers La Flûte" derneğinin düzenlediği ve dünyanın dört bir yanından müzisyenlerin yer aldığı yarışmaya, Berlin'de eğitim gören flütist arkadaşı Mutlu İşdar ile katıldı.

Fluttissimo Nice Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmada düet performansları büyük beğeni toplayan Başoğlu ve İşdar ikinciliğe layık görüldü.

Merve Başoğlu, geçen yıl da solo performansla katıldığı aynı yarışmada birinci olmuştu.

- Koruma altındaki kardeşleri de müzisyen

Kendisinden küçük kardeşleri de Bakanlık kuruluşlarında koruma ve bakım altında yetişen Başoğlu'nun, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde okuyan kardeşi Muhammet Başoğlu piyano ve viyola çalıyor.

Ankara Devlet Konservatuvarında öğrenim gören kardeşi Büşra Başoğlu da kontrbas eğitimi alıyor ve o da uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Ağaç kökü ve dalından hediyelik eşya yapıyorAğaç kökü ve dalından hediyelik eşya yapıyor
Beyoğlu'nda kabus olan "Sevgili Hırsızlar" yakalandıBeyoğlu'nda kabus olan "Sevgili Hırsızlar" yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
9. Uluslararası Flüt Yarışması devlet koruması Merve Başoğlu Zehra Zümrüt Selçuk

En Çok Okunan Haberler

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihi değiştiren keşif! Dünyanın ilk ameliyatı Göbeklitepe'de yapıldı

Tarihi değiştiren keşif! İlk ameliyat Göbeklitepe'de yapıldı

İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği

İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği

30 dakika boyunca inşaat demiriyle dövdü!

30 dakika boyunca inşaat demiriyle dövdü!

Bir anda evin holü çöktü! Anne-kızı komşuları kurtardı

Her şey bir anda oldu! Sesi duyan oraya koştu

Yerel seçim öncesinde merak ediliyordu! Vali, 'Çok mutluyuz' diyerek açıkladı

Seçim öncesi merak ediliyordu! Vali 'Çok mutluyuz' dedi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.