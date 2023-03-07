Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Albay Oğuzhan Adalıoğlu helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan acı haberi duyurdu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür.

Ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin."

Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu Şehit düşmüştür.



Ailesine, @Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. + March 7, 2023

Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Valilik tarafından yapılan açıklamada ise, "Deprem nedeniyle ilimizde görev yapmakta olan J.Plt.Kd.Alb. Oğuzhan Adalıoğlu şehit olmuştur. Şehidimiz için 07.03.2023 tarihinde saat 01.30'da Kahramanmaraş Havaalanında düzenlenecek törenin ardından naaşı Ankara'ya uğurlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Şehit Albay Adalıoğlu'nun naaşı, Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak: İHA



