Bakan Soylu acı haberi verdi! 'Polis teşkilatımızda 120 arkadaşımızı, 32'inin üzerinde de jandarma personelimizi kaybettik'

Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında son durumla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Kahramanmaraş Afet Kriz Merkezinde açıklama yapan Bakan Soylu, "Bu karşı karşıya kaldığımız afet yüzlerce detayın aynı anda yönetilmesi gereken afet. Macaristan’dan İrlanda'dan Portekiz’den büyük, Hollanda’nın iki katı, büyük bir afet alanında karada görülen en büyük depremlerden birisi" dedi. Açıklamasının devamında Bakan Soylu, "Polis teşkilatımızda 120 arkadaşımızı, 32'inin üzerinde de jandarma personelimizi kaybettik. Allah bütün kaybettiklerimize rahmet eylesin" dedi.

Soylu'nun açıklamasından satır başları:

"HOLLANDA'NIN İKİ KATI"

"Tüm birimler yol ve hava şartlarının ağır olmasına rağmen bölgeye intikal etti. Bu afetin çok büyük bir afet olduğunu söylemek istiyorum. Bu karşı karşıya kaldığımız afet yüzlerce detayın aynı anda yönetilmesi gereken afet. Macaristan’dan İrlanda'dan Portekiz’den büyük, Hollanda’nın iki katı, büyük bir afet alanında karada görülen en büyük depremlerden birisi. Hakikaten devlet tüm imkan ve kabiliyetlerini sevk etmektedir. Burada çok büyük bir operasyon yürüttüğümüzü söylemek istiyorum. Herkes burada büyük bir mücadeleyi ortaya koymaktadır.

"BU DÜNYANIN ÖTEKİ TARAFI DA VAR"

Birileri açık arayabilir, bu kadar büyük nitelendirilen bir depremde elbette ki yetişmekte zorlandığımız meseleler olacaktır. Bundan siyasi çıkar çıkarmak depremin ortaya çıkardığı hasardan daha büyük bir hasar çıkaracaktır. Bu dünyanın öteki tarafı da var.

120 ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK

Polis teşkilatımızda 120 arkadaşımızı, 32'inin üzerinde de jandarma personelimizi kaybettik. Allah bütün kaybettiklerimize rahmet eylesin."



