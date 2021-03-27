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Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile görüştü

27.03.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile görüştü.

Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile görüştü. Görüşme videokonferans yolu ile gerçekleşti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almaya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile bir araya geldi. Videokonferans yöntemiyle gerçekleşen buluşma da konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından şu açıklama yapıldı:
“Bakanımız Süleyman Soylu ve Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında 25 Mart 2021 tarihinde videokonferans bağlantısı ile görüşme gerçekleştirildi. Sanal toplantı olumlu bir atmosfer içerisinde gerçekleşti. Bakanlar, özellikle terörizm ve göçle mücadele konularında güvenlik konularını görüştüler. Ayrıca korona virüs salgınının oluşturduğu zorlukları da ele aldılar. Bakanlar, her iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasındaki olumlu ilişkileri daha da ilerletmek ve önümüzdeki süreçte de görüşmelere devam etmek istedikleri konusunda hemfikir oldular” ifadelerine yer verildi.

Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile görüştü

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