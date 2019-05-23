Bakan Soylu, Arnavutköy'de esnaf ziyareti yaptı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Soylu, esnaf ve vatandaşların ilgisiyle karşılanırken, birlikte fotoğraf çektirdi.

Bir vatandaş elinde spatula ile gelerek Bakan Soylu'ya "Sayın bakanım sizi görmek için inşattaki işimi bırakıp geldim" dedi. Soylu da teşekkür ederek vatandaşın ramazanını kutladı.

Esnafa, "23 Haziran'da şöyle güçlü bir destek bekliyorum" diyen Soylu, Hadımköy ve Hastane mahalle muhtarlıklarına uğrayarak bir süre sohbet etti.

Soylu, esnaf ziyaretinin ardından Arnavutköy Kültür Merkezine geçerek "Karadenizli Dernekler" programına katılacak.

