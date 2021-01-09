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Bakan Soylu: Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

09.01.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu: Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır.

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"MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır."

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