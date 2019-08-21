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Bakan Soylu, canlı yayında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 02:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (4) - "Türkiye'de cemaatlerin FETÖ benzeri kadrolaşmasına Türkiye Cumhuriyeti müsaade etmez" - "Cemaatler bizim toplumsal gerçeğimizdir. Ancak bunun devlet içerisinde birtakım odaklar içerisinde öbek olarak bulunmasına ne millet müsaade eder ne siyaset müsaade eder. Siyaset şerik kabul etmez" - '" (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) İşleyişi hızlandırdı. Şimdi Ferrari gibi. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Kendi bakanlığım içerisinde ve yaptığım işlerde hakikaten Ferrari gibiyim"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de cemaatlerin FETÖ benzeri kadrolaşmasına Türkiye Cumhuriyeti müsaade etmez." dedi.

Soylu, HABERTÜRK'te canlı yayınlanan Türkiye'nin Nabzı adlı programda gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Kurulması gündemde olan yeni partilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, şunları kaydetti:

"Tarihsel hikayelerimiz ve oluşmuşluklarımız var. Ben de siyasi partiler içerisinde bulundum. Doğru Yol Partisi'nde yetiştim. Bu hadiseyi Adalet Partisi de Demokrat Parti de yaşadı. Fakat şöyle bir şey var. Siyasette isimler önemlidir. Siyasette makro politikalar ve ne söylediğin önemlidir. Yani hangi evin önüne tezgah açtığın, ne yaptığın önemlidir. Avrupa, Amerika, Orta Doğu, ülken ve yatırımlar için ne düşündüğün önemlidir. Vatandaş bütün bunlara ait kararlar verir. Bugün birtakım siyasal partilerin 6,7,8 puanların üzerine çıkamamasının nedeni de... Protesto oyları alırsınız. İktidarı beğenmezler 3,4,5 puan... Cem Uzan da aldı. 7 puan aldı. Bu protest bir oydur. Burada vatandaşın oyu şöyle bir oy değil; 'Ben 7 puan ona 8 puan ona 10 puan ona vereceğim, hepsini toplayacağım.' değil. Vatandaş iktidara getireceği partiye bakar. Kime bakacak? Senin orada uyguladığın politikalar, önermelerin ve hedeflerin vatandaşı tatmin ediyorsa o bloka oyunu vermiş olacak."

Soylu, AK Parti'nin toplumun her kesiminin umudu olduğunu dile getirerek, yeni partilerin önermelerinin önemli olduğunu söyledi.

Yeni hükumet sistemine dair soruları yanıtlayan Soylu, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin ülkeye istikrar getireceğini kaydetti.

Bakan Soylu, sistemin, işleyişi hızlandırdığını belirterek, "Şimdi Ferrari gibi. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Kendi bakanlığım içerisinde ve yaptığım işlerde hakikaten Ferrari gibiyim. Türkiye'de bu sistemi eleştirenler oligarşik bürokratik yapının devamını istiyorlar. Türkiye oligarşik bürokratik devletten demokratik devlete geçti. Türkiye'de oligarşik bürokratik yapının merkezi başbakanlık bürokrasisidir. Başbakanlık bürokrasisi idi. Bitti. Bakan olarak bir atılım yapmak istiyorum. Bunu öncelikle ilgili bakanlıklarla görüşeceğim, oradan başbakanlık bürokrasisine getireceğim, başbakana anlatacağım, oradan geçecek. Meclis'e anlatacağız... Bu büyük bir devrimi kuşa çevirir." ifadelerini kullandı.

Soylu, yeni sistemde bakanlıkların yapısı hakkında bilgiler vererek, çalışma sistemlerini anlattı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde demokrasinin en uçlarında kalan düşüncelerin siyasetin merkezine taşınma imkanı yakaladığını belirten Soylu, ABD'deki başkanlık sisteminin de bunu başardığını söyledi.

- "Bu sistemin en özü yedek milletvekilliğidir"

İçişleri Bakanı Soylu, "Revizyona tamamen karşı mısınız? Ya da Cumhurbaşkanının parti genel başkanından ayrılması meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Bu sistemin eksiği var. Eksiği şu; Sayın Cumhurbaşkanımızın önerisiydi bu. Bu öneri meclisteki bir denge üzerinden kabul edilmedi, yedek milletvekili. Bu sistem, yedek milletvekilsiz yürümez. Bu sistemin en özü yedek milletvekilliğidir. İkinci eksik şu; özellikle bu sistem içerisinde bu sistemde yürütmenin kendine ait birtakım adımları biraz daha rahat atabilmesi için bu kanun hükmünde kararname çerçevesinin dışında, yıl içerisinde belli bir sayıyla meclise getirmek kanaatiyle kanun hükmünde kararname önerebilme yetkisi olması lazımdı Cumhurbaşkanının. Bu, bu sistemin en temel eksiklerinden bir tanesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra Cumhurbaşkanlığı aynen Amerika'da olduğu gibi, birtakım kanunları belli sayıda ve kritik önerebilecek, önerir önermez onun kendi yetkisindedir. Meclise önerip kanun hükmünde kararname çıkarıp ondan sonra meclis yetkisine sahip olacaktır. Bu sistemin temel eksikliklerinden bir tanesi budur. Sistemin en temel meselelerinden bir tanesi parti genel başkanlığıdır. Bu iki şapkayı, meclis şapkasını, parti şapkasını ve cumhurbaşkanlığı şapkasını birlikte yürütmek durumunda kalmalıdır."

Süleyman Soylu, "FETÖ benzeri başka cemaatlerin de devlette kadrolaşmaması için ne yapacaksınız? sorusunu ise "Türkiye'de cemaatlerin FETÖ benzeri kadrolaşmasına Türkiye Cumhuriyeti müsaade etmez, kimse müsaade etmiyor. Cemaatler bizim toplumsal gerçeğimizdir. Bugünün değil, tarihsel bir gerçeğidir. Ancak bunun devlet içerisinde birtakım odaklar içerisinde öbek olarak bulunmasına ne millet müsaade eder, ne siyaset müsaade eder. Siyaset şerik kabul etmez. Herkesi kendi potasında ister." şeklinde yanıtladı.

(Son)

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