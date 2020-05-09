Bakan Soylu'dan 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir ricam var; yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız, sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın" ifadesini kullandı.

Bir ricam var

Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler.

24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar..



Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız…

Sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın ???? pic.twitter.com/YG0pcjVsEE — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 9, 2020



