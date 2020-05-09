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  4. Bakan Soylu'dan 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı

Bakan Soylu'dan 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 18:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların dışarıya çıkacağı 11.00-15.00 saatleri arasında, diğer vatandaşların evde kalmalarını istedi.

Bakan Soylu'dan 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir ricam var; yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız, sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın" ifadesini kullandı.


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