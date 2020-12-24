Bakan Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Soylu, AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkındaki 'serbest bırakılması' yönündeki kararına ilişkin "AİHM'nin almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur." derken Uşak'taki çıplak arama iddiasıyla ilgili de açıklama yaptı.
Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:
AİHM'nin almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur. Çok net ve açıktır. Türkiye'nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit olduğu, bu hali Türkiye düşmanlığı üzerinden sergileyen Avrupa temizleyemez, temizleyemeyecektir.
Uşak'la ilgili bir iddia ortaya attılar. Valiliğimiz-Emniyetimiz yalanladı. Tekrar ortaya attılar. Ne yazık ki dün ana muhalefet liderinin halen bu yalanların arkasında durduğuna şahit olduk. Buradan söyleyeyim... Türk Polis Teşkilatı'na bu iddiaları atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir. 'Çıplak arama' iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir. Bunu ispatlamayan da namussuzdur.
Bir kere sorabilme kabiliyetine sahip değil misiniz yahu? Kimin peşine takılıyorsunuz? Bir terör örgütünün siyasi kanadından, FETÖ'cü terör örgütünden olduğu belli olan bir vekilin peşine takılıyorsunuz. Gergerlioğlu bir FETÖ'cü teröristtir. Üzerinde sadece milletvekili kılıfı var. FETÖ'nün sözleriyle bunu ifade etmektedir.
Zihni bulanmış, aklı gitmiş. FETÖ teröristi olan... Açık söylüyorum. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, suç duyurusunda bulunduk defalarca. Gereği yerine getirilsin.
'Cezaevinde çıplak arama yapılsın mı, yapılmasın mı?' yönetmelik var... Jandarma olarak kolluk olarak aramalarda görevimiz var ama esas meseleler doktor nezaretinde yapılır. Arkadaşlar, telefonlardan uyuşturucuya, suç aletlerinden, sim kartlara kadar her türlü cezaevine girerken, binlerce maddenin, suç unsurunun yakalandığı meseleler ortada. Karakollarda polis amirliklerinde kesinlikle bu söz konusu değildir. Ama cezaevlerinin kendisine ait bir güvenlik anlayışı söz konusudur.
Pensilvanya'nın düğmeye basmasını bekliyorlar. Gazi meclisimizi bu meselelerin odağı haline getirmek ahlâksızlıktır. Bu kişilere sadece şunu söylemek istiyorum; Bu devlet-millet bunu hak etmiyor.