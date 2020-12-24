HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki

Bakan Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki

24.12.2020 10:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili olarak "AİHM'nin almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Soylu, AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkındaki 'serbest bırakılması' yönündeki kararına ilişkin "AİHM'nin almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur." derken Uşak'taki çıplak arama iddiasıyla ilgili de açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

AİHM'İN SELAHATTİN DEMİRTAŞ KARARI

AİHM'nin almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur. Çok net ve açıktır. Türkiye'nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit olduğu, bu hali Türkiye düşmanlığı üzerinden sergileyen Avrupa temizleyemez, temizleyemeyecektir.

'ÇIPLAK ARAMA' İDDİASI

Uşak'la ilgili bir iddia ortaya attılar. Valiliğimiz-Emniyetimiz yalanladı. Tekrar ortaya attılar. Ne yazık ki dün ana muhalefet liderinin halen bu yalanların arkasında durduğuna şahit olduk. Buradan söyleyeyim... Türk Polis Teşkilatı'na bu iddiaları atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir. 'Çıplak arama' iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir. Bunu ispatlamayan da namussuzdur.

'FETÖ'NÜN SÖZLERİYLE BUNU İFADE ETMEKTEDİR'

Bir kere sorabilme kabiliyetine sahip değil misiniz yahu? Kimin peşine takılıyorsunuz? Bir terör örgütünün siyasi kanadından, FETÖ'cü terör örgütünden olduğu belli olan bir vekilin peşine takılıyorsunuz. Gergerlioğlu bir FETÖ'cü teröristtir. Üzerinde sadece milletvekili kılıfı var. FETÖ'nün sözleriyle bunu ifade etmektedir.

Zihni bulanmış, aklı gitmiş. FETÖ teröristi olan... Açık söylüyorum. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, suç duyurusunda bulunduk defalarca. Gereği yerine getirilsin.

'Cezaevinde çıplak arama yapılsın mı, yapılmasın mı?' yönetmelik var... Jandarma olarak kolluk olarak aramalarda görevimiz var ama esas meseleler doktor nezaretinde yapılır. Arkadaşlar, telefonlardan uyuşturucuya, suç aletlerinden, sim kartlara kadar her türlü cezaevine girerken, binlerce maddenin, suç unsurunun yakalandığı meseleler ortada. Karakollarda polis amirliklerinde kesinlikle bu söz konusu değildir. Ama cezaevlerinin kendisine ait bir güvenlik anlayışı söz konusudur.

Pensilvanya'nın düğmeye basmasını bekliyorlar. Gazi meclisimizi bu meselelerin odağı haline getirmek ahlâksızlıktır. Bu kişilere sadece şunu söylemek istiyorum; Bu devlet-millet bunu hak etmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
İstanbul’da yarım milyonluk hırsızlık! Yakalandılarİstanbul’da yarım milyonluk hırsızlık! Yakalandılar
80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

İstanbul’da kuraklığın en net görüntüsü böyle çekildi

İstanbul’da kuraklığın en net görüntüsü çekildi

İstanbul’da yarım milyonluk hırsızlık! Yakalandılar

İstanbul’da yarım milyonluk hırsızlık! Yakalandılar

Bakan Soylu duyurdu! Van'da 'Yıldırım Bestler-17' operasyonu başlatıldı

Bakan Soylu duyurdu! Van'da 'Yıldırım Bestler-17' operasyonu başlatıldı

İncirlik Üssü'nde drone alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi

İncirlik Üssü'nde hareketli dakikalar! Çok sayıda polis sevk edildi

Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye ölçeğinde 20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay var

Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye ölçeğinde 20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.