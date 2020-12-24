Bakan Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Soylu, AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkındaki 'serbest bırakılması' yönündeki kararına ilişkin "AİHM'nin almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur." derken Uşak'taki çıplak arama iddiasıyla ilgili de açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

AİHM'İN SELAHATTİN DEMİRTAŞ KARARI

AİHM'nin almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur. Çok net ve açıktır. Türkiye'nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit olduğu, bu hali Türkiye düşmanlığı üzerinden sergileyen Avrupa temizleyemez, temizleyemeyecektir.

'ÇIPLAK ARAMA' İDDİASI

Uşak'la ilgili bir iddia ortaya attılar. Valiliğimiz-Emniyetimiz yalanladı. Tekrar ortaya attılar. Ne yazık ki dün ana muhalefet liderinin halen bu yalanların arkasında durduğuna şahit olduk. Buradan söyleyeyim... Türk Polis Teşkilatı'na bu iddiaları atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir. 'Çıplak arama' iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir. Bunu ispatlamayan da namussuzdur.