HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu'dan dönüş yolundaki tatilcilere kritik uyarı

Bakan Soylu'dan dönüş yolundaki tatilcilere kritik uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 13:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dönüş yolundaki tatilcilere uyarılarda bulundu. "Bayram müddetince, arefe gününden bugüne kadar şu saate kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti" diyen Soylu, "Eğer kendinize uyku borcu olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen bunu direksiyon başında ödemeyin. Bu bayramda dikkat etmemiz gereken birçok husus vardı ama bir husus daha var. Lütfen şerit ihlalleri yapmayın" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan dönüş yolundaki tatilcilere kritik uyarı

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Mümkün olduğunda gece yola çıkmazlarsa hem görüş kabiliyetleri daha yüksek olur. Dinlenmiş bir şekilde yola çıksınlar. Uykusuz şekilde yola çıkmasınlar, emniyet kemerlerini taksınlar.

Yine bir tavsiyemiz daha var. Eğer kendinize uyku borcu olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen bunu direksiyon başında ödemeyin. Bu bayramda dikkat etmemiz gereken birçok husus vardı ama bir husus daha var. Lütfen şerit ihlalleri yapmayın.

Bayram müddetince, arefe gününden bugüne kadar şu saate kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Şunu söylemek isterim. Sabah erken vakitlerde Hakkari'de 6 vatandaşımızın göllerbölgesinde uçurumdan aşağı yuvarlanarak hayatını kaybettiğini duyunca başıma bir ağrı girdi ve hala çıkmadı.

Bunların her birinin bizi etkilediğini ve bize bir travmaya yol açtığını söylemek istiyoruz ki her birimiz dikkatli olalım.

Bütün trafik kurallarına mümkün olduğunda riayet edelim ki bayramı hüzne döndürmeyelim.

Bir rakam daha vermek isterim son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarındaki oran ciddi şekilde düşmüştür, hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı düşmüştür."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Akılalmaz görüntü! Polis hepsini otobüsten indirdiAkılalmaz görüntü! Polis hepsini otobüsten indirdi
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladıBayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Benzin döküp kendini yaktı

Korkunç olay! Benzin döküp kendini yaktı

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Rekor altın fiyatlarında yeni hafta!

Rekor altın fiyatlarında yeni hafta!

Dünyaca ünlü model Çeşme'de saldırıya uğradı

Dünyaca ünlü model Çeşme'de saldırıya uğradı

Endişelendiren görüntü! Taksim'i değnekçiler işgal etti

Endişelendiren görüntü! Taksim'i değnekçiler işgal etti

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Diğer Haberler
Şile dönüşü tıklım tıklım dolan otobüsteki fazla yolcuları polis indirdi

Akılalmaz görüntü! Polis hepsini otobüsten indirdi

MİT'in etkisiz hale getirdiği teröristin gri listede aranan Seyithan Acay olduğu belirlendi

MİT etkisiz hale getirmişti! Kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim olan terörist sayısı 123'e yükseldi

İçişleri açıkladı! Sayı 123'e yükseldi

Yürek yakan an! Oğlunu öpüp uğurladı

Yürek yakan an! Oğlunu öpüp uğurladı

Ensar Vakfı'nın İstanbul Sözleşmesi paylaşımı!

Ensar Vakfı'ndan "İstanbul Sözleşmesi" paylaşımı!

Diyarbakır'daki düğünde 'pes' dedirten görüntüler

Diyarbakır'daki düğünde 'pes' dedirten görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.