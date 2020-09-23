Bakan Soylu'dan kiralık ev eleştirisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu. Lojmanların önemine vurgu yaparak bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisi yapan Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

"Bakın arkadaşlar eğer Doğu ve Güneydoğu'ya eğer bir başka vilayete bizim bakanlığımız rotasyon bakanlığıdır. Yani çakılı kadro bakanlığı değil bizim bakanlığımız. Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar; ben 4 yıldır içişleri bakanlığı yapıyorum. Boyuna arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bütün bunları ortaya koyacak bir değerlendirmeyi bir disiplinle sağlamaya çalışıyoruz.

'POLİSLERİN YÜZDE 45'İ İSTANBUL'A GİTMEK İSTEMİYORLAR'

Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Yani sadece mesele Doğu ve Güneydoğu değil. Ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Bu kira meselesi sebebiyle, İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar. Bir daha söyleyeyim mi? Ve netice itibariyle İstanbul'a tayin ediyoruz. Ama 'ben gitmek istemiyorum' diyor. Biz bunların her birini teker teker yönetmeye çalışıyoruz."



