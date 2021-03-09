Bakan Soylu'dan Pervin Buldan paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı videoda Pervin Buldan, "Sayın Öcalan'ın arkasındayız. Kandil’deki dostlarımız, yoldaşlarımız, arkadaşlarımız" ifadelerini kullanarak PKK’nın yönetici kadrosunu sayıyor.
Soylu, videoyu şair Abdurrahim Karakoç'un "Canım sağ oldukça babam, Susarsam, hakkını helâl etmesin! Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!" dizeleriyle paylaştı.
“Canım sağ oldukça babam,— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) March 9, 2021
Susarsam, hakkını helâl etmesin!
Ak sütün emziren ihtiyar anam,
Susarsam, hakkını helâl etmesin!” pic.twitter.com/llIU3tjd0w