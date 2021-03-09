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Bakan Soylu'dan Pervin Buldan paylaşımı

09.03.2021 18:05 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu'dan Pervin Buldan paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuştuğu bir video paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı videoda Pervin Buldan, "Sayın Öcalan'ın arkasındayız. Kandil’deki dostlarımız, yoldaşlarımız, arkadaşlarımız" ifadelerini kullanarak PKK’nın yönetici kadrosunu sayıyor.

Soylu, videoyu şair Abdurrahim Karakoç'un "Canım sağ oldukça babam, Susarsam, hakkını helâl etmesin! Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!" dizeleriyle paylaştı.


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