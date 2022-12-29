Bakan Soylu'dan polislere müjde! Tarih verildi, kaldırılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerde daha önce 4 bölge olarak belirlenen şark hizmeti yerinin tekrar 2 bölgeye düşürüleceğini söyledi. Açıklamasının devamında Bakan Soylu, "Aynı zamanda batı ve doğu illeri de kendi arasında tekrar gruplara ayrılmayacak" dedi.

"BOMBA EĞİTİMLERİNİ YOUTUBE ÜZERİNDEN ALIYORLAR"

Bakan Soylu, Polis Müzesi Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen "81 İl Emniyet Müdürlüğü Personel İstişare Toplantısı"nda bir araya geldiği polis memurlarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini iletti.

Dünyada genel bir güvenlik sorunu olduğunu ve Türkiye'nin de bu ortamdan etkilendiğini belirten Soylu, "Haliyle bu durum, tüm iç güvenlik birimlerimizin yükünü artırıyor. Bugün polisimiz de jandarmamız da sahil güvenliğimiz de 20 yıl öncesinden çok daha yüksek bir tehdit ortamıyla karşı karşıyadır. Suçun hem miktarı hem de çeşidi artmaktadır. Eskiden siber suç diye bir şey yoktu ama bugün var. Teröristler, bomba eğitimlerini YouTube üzerinden alıyorlar. En son İstiklal Caddesi'ndeki patlama da bunun en bariz örneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik hem fiili hem de propaganda anlamında bir saldırı olduğunu aktararak "Polis teşkilatı, diğer teşkilatlarımız gibi her iki saldırının da tam göbeğinde bulunmaktadır. FETÖ'cü sosyal medya yapılanmalarından tutun, kaçak mafya organize suç örgütü mensuplarına kadar, 'Devlet uyuşturucu ticaretine ortak' diyecek kadar şuurunu kaybetmiş figüranlara kadar hepsinin hedefinde bu devlet ve Türk polisi var." diye konuştu.

"BUNDAN ÖNCE HAYAL EDEBİLMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Polis teşkilatını, sürekli olarak milletle karşı karşıya getirmeye çalışan karanlık bir akıl olduğunu anlatan Soylu, "Oysa anlamadıkları şudur, Türk polisi zaten milletin ta kendisidir, milletin teşkilatıdır, milletle karşı karşıya gelmez, gelemez." dedi.

Soylu, polis teşkilatının yaklaşık 363 bin personelle tarihinin en yüksek kapasitesine sahip olduğuna işaret ederek 15 Temmuz darbe girişiminin açtığı derin yaraların ardından bu noktaya kolay gelinmediğini vurguladı.

FETÖ'cülerin, Polis Bakım ve Yardım Sandığının (POLSAN) bile içini boşalttıklarını söyleyen Soylu, "Allah'a çok şükür, bugün orayı da ayağa kaldırdık. Bugünkü parayla, 30 yıl sonra emekli olacak bir polis sandığı üyesi, 30 yıllık, yaklaşık 1 milyon 300 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasında emekli maaşı alacak. Yani bunu, bundan önce hayal edebilmek elbette mümkün değildi. Polis sandığının bu yılki karı 2 milyarın üstüne çıktı. Bunu, bundan 4 yıl önce hayal edebilmek bile mümkün değildi." diye konuştu.

Hem polis teşkilatını hem de personelini daha yüksek seviyeye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Soylu, "Yeni bir uygulama başlattık. 1 Eylül'den itibaren her hafta perşembe günü, Bakanlık merkezimizde 'görüşme günü' uygulamasına geçtik. Personel Başkanımız ve yardımcıları, bizzat kendileri, yüz yüze, talep eden personelimizle görüşüyorlar, talepleri alıyorlar ve elden geldiğince çözmeye çalışıyorlar." dedi.

Bakan Soylu, personelin sorunlarını anlık dinleyebilmek ve çözümüne katkı sağlayabilmek amacıyla 7 Ekim itibarıyla da Personel İletişim Merkezi kurulduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Kuruluşundan bugüne kadar 6 bin 683 çağrı alındı. Bunlara ait 926 fiziki ve elektronik evrak oluşturuldu. Bunların hemen hemen hepsine bir vesileyle cevap verildi, yardımcı olunmaya çalışıldı. Bir başka yenilik olarak da her 300 personelimize bir emniyet müdürümüz düşmek kaydıyla Türkiye'nin her tarafında onların hem mentorluğunu yapabilecek hem sorunlarıyla uğraşabilecek hem mesleki bilgilerini aktarabilecek danışman niteliğinde bir görevlendirme yaptık. O da yeni yılın ilk adımıyla beraber başlamış olacak."

Polis Bilgi Sistemi üzerinden personel iletişim formu oluşturulduğunu belirten Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burada da yine talep ve sorunların hızlıca iletilmesini amaçladık. Bu form üzerinden de bugüne kadar, çok kısa bir süre olmasına rağmen 6 bin 200 başvuru aldık ve takip ediyoruz. Özellikle mazeret atamaları, her zaman doğal olarak talep edilen bir konudur. Elbette ki insani pek çok durumlar var, hastalık oluyor, maddi kısıtlar oluyor. Elbette kurumun da bir personel yapısı var. Bunu da gözetmemiz lazım. Dolayısıyla burada bir denge içinde yürümek önemli. Bu dönemde özellikle de gerçekten bir sıkıntıdan veya zorluktan kaynaklı mazeret atamalarını hassasiyetle inceliyoruz ve elimizden geldiğince de talepleri acil bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. 2022 yılında genel atama döneminde 36 bin 282, mazeret atama döneminde ise eş görevi, ailevi durumlar, çocuklarının öğrenim durumu gibi mazeretlerden dolayı 10 bin 570 atamayı gerçekleştirdik."

BAKAN SOYLU DUYURDU! '4 BÖLGEYİ KALDIRIYORUZ'

Bakan Soylu, daha önce şark hizmeti yerinin 4 bölge olarak belirlendiğine işaret ederek şu bilgileri paylaştı:

"Arkadaşlarımız, bunun, kendilerinin gelecek planlamalarında öngöremedikleri bir sürece evrilebileceğini düşündüler. Biz de o düzenlemeyle ilgili yeni bir çalışma yaptık. Yeni yaptığımız çalışmada da özellikle 4 bölgeyi kaldırıyoruz, tekrar 2 bölgeye düşürüyoruz. Aynı zamanda batı ve doğu illeri de kendi arasında tekrar gruplara ayrılmayacak. Yani aynı 2 grup olarak devam edecek. 2024 yılında yürürlüğe girecek 4 grup uygulaması kalkacak. Bu kapsamda şark görevini bitiren personelimizin batı illerinde görev süresini tamamlaması halinde, zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması durumu da kaldırılacak. Yine ikinci bölge görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atama hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınlarımızın kapsamı daha da genişletilecek. Buna muharip gaziler ve sivil terör mağdurları da eklenecek.

Mevcut yönetmelikte yaş haddinden emekliliğine 3 yıl kalan personelimizin sağlanan hakları, yani istediği vilayete, istediği şekilde tayin olma hakkı 5 yıla çıkarılacak. Yani son 5 yılda bu yapılacak ve istediği yere tayin olma hakkından yararlanacak. Özellikle ipka meselesinde, çocuğunun üniversitede öğrenim görmesi durumunda ipka otomatik olarak yapılacak. 2 çocuk diye söylüyoruz ama belki 1 çocuk olarak da tekrar revize edilme imkanına sahip."

Bakan Soylu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sürecini başlattıklarını da söyleyerek yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir katılım öngördüklerini, en kısa sürede bu sınavı gerçekleştireceklerini kaydetti.

"TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da Emniyet Teşkilatının 177 yıldır milletin huzuru ve güvenliği için görev başında olduğuna işaret ederek "Hem çok nitelikli ve kaliteli personel yapımız hem sahip olduğumuz çok güçlü teknik altyapı, fiziki imkanlar hem de kullandığımız çok güçlü ekipmanlar itibarıyla tarihimizin en güçlü dönemini yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

