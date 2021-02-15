Bakan Soylu'dan Uygur Türkleri açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 'Ucuz, sosyal medya manipülasyonlarına' notuyla açıklama yaptı. Bakan Soylu, Uygur Türklerinin, Türkiye'de 'al bayrak' ve 'gökbayrak' gölgesinde hür ve özgür olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Uygur Türklerine yaptıkları hizmetlerin şerefleri olduğunu söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Uzun dönem ikametleri, vatandaşlıkları, göç hizmetlerinde ayrıcalıklı yaklaşım; ebeveynleri olmayanlara çıkılan sahiplik ve eğitim meselelerinin çözümüyle her konuda emre amade halimiz Milletimizin asaletinin, kardeşliğimizin bir neticesidir. İnsanlık, kardeşlik borcumuzdur. Bunların şahidi Allah'tır. Hassasiyetimiz, Uygur Türkü kardeşlerimizin okyanus ötesinden planlanan, uluslararası çatışma vesilesi yapılmak istenilmesine karşı dikkatli olmaktır. Hassasiyetimiz, çekilen eziyetleri ve mazlumiyetlerini, uluslararası sistemin istismar etmesine karşı dikkatli olmaktır. Uygur Türkü kardeşlerimiz, milletimizin ve devletimizin teminatındadır. Çünkü bu vatan onların da vatanıdır. Kardeşlerimiz üzerinden şahsımı hedef alarak yapılan ahlaksız paylaşımın sahibinin, genel başkanına yakışacak düşük ahlaklı olduğu milletimizin ve kendilerinin de malumudur. Bunların bu hassas dönemde niçin kaşıtıldığı da bilinmektedir. Tüm mazlumların davası milletimizin davasıdır. Allah tüm mazlumlara milletimizi mahcup etmesin."

Kaynak: DHA

