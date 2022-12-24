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  4. Bakan Soylu duyurdu! 4 ilde "Eren Abluka Sonbahar Kış-18" operasyonu

Bakan Soylu duyurdu! 4 ilde "Eren Abluka Sonbahar Kış-18" operasyonu

24.12.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK'ya yönelik 4 ilde "Eren Abluka Sonbahar Kış-18" operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona 3650 personelin katıldığını açıkladı.

Bakan Soylu duyurdu! 4 ilde "Eren Abluka Sonbahar Kış-18" operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman'da "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını söyledi.

3650 PERSONEL KATILIYOR

Bakan Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"na 3650 personelin katıldığını belirtti.

"TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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