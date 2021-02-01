Bakan Soylu duyurdu! DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında şunları ifade etti:
"DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi.
Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz."
DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) February 1, 2021
DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı
ve tutuklandı!
Operasyon sona erdi
Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz ????????????