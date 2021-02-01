HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu duyurdu! DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı

Bakan Soylu duyurdu! DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı

01.02.2021 12:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Soylu duyurdu! DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında şunları ifade etti:

"DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi.

Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi
Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre'nin annesi konuştuCinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre'nin annesi konuştu
Huawei nasıl okunur? Türkçe nasıl söylenir?Huawei nasıl okunur? Türkçe nasıl söylenir?

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Korkutan istatistik! 50 yılda, Marmara Denizi büyüklüğünde su kurudu

50 yılda, Marmara Denizi büyüklüğünde su kurudu

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu, şimdi lastikçide çalışıyor

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

Karaköprü'de istinat duvarı çöktü, 6 araç böyle düştü

İstinat duvarı çöktü, 6 araç çukura böyle düştü

Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre'nin annesi konuştu

Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre'nin annesi konuştu

8 yaşındaki Şiyar, kar topu oynarken hayatını kaybetti

8 yaşındaki Şiyar, kar topu oynarken hayatını kaybetti

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzadı? 2021 cezaevi korona izni ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte yapılan açıklama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.