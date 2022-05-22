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Bakan Soylu duyurdu! 'Tek seferde en yüksek sayı'

22.05.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 50 milyon doldurulmuş makaron yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu, bu sayının tek seferdeki en yüksek miktar olduğuna dikkat çekerek Bursa emniyetini tebrik etti. İçişleri Bakanlığı da operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu duyurdu! 'Tek seferde en yüksek sayı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 50 milyon doldurulmuş makaron ile tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaron yakalamasına imza atan Bursa emniyetimize ve KOM birimlerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise "Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen, yasa dışı makaron doldurumu yapan depoda yapılan aramada; 50 milyon adet doldurulmuş makaron, 6 ton 950 kilo tütün, 7 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 13'ü yabancı uyruklu, toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan miktar, tek seferde ele geçirilen en yüksek doldurulmuş makaron yakalamasıdır" denildi.

(DHA)

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