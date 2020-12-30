Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama 'AFAD' geliyor

2021 yılı için hedefimiz 1000 adet yeni toplanma alanı belirlemektir. 15 başlıkta 2020 yılında AFAD’ın müdahale ettiği olay sayısı 3078’dir. Bu yıl ulusal düzeyde müdahale ettiğimiz deprem sel gibi olaylarda 318 vatandaşımız sağ olarak kurtarılmıştır.

Kimse kusura bakmasın, ilgili ilgisiz her yerde bunu söylemeye devam edeceğiz. Depremden hemen sonra özel arabanıza atlayıp sokak çıkmak ya da GSM hatlarından eşinizi dostunuzu aramak başkasının hayatını tehlikeye atmaktır. İlk 6 saatte yardım ekiplerinin, itfaiyenin, güvenlik ekiplerinin olay yerine ulaşmaması afetten daha büyük afettir. İlk 6 saatte karmaşa yaşamazsak gerisini yönetebilme kabiliyetine sahibiz. Ama ilk 6 saatte o yolları afet ekiplerine bırakmalıyız. Bunu sürekli tekrar edelim. Otomatik bir refleks haline getirelim.

YENİ UYGULAMA 'AFAD' GELİYOR

Arkadaşlarımız bakanlığımızda çok güzel bir yazılımın altına imza attılar. Aynı zamanda konuşma-haberleşme yazılımı. Kodları bize ait. Türkiye’de şu anda kodları bize ait bir yazılım yok. Kodlarının bize ait olduğu aynı zamanda çok güçlü kripto sistemiyle koruma altında. Bu kapasiteyi gerçekleştiren arkadaşlarımızdan bir talepte daha bulundum. Bakanlığımızın örnekleri var. KADES uygulamamız var. Şu anda 1 milyon 250 bin kullanıcısı var. 60 bin ihbar var. Yüzde 50’si gerçek ihbarlar.