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Bakan Soylu, Erzurum’da ‘Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 01:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum’da düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki bir eksiklik-hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek etkiye sahip değildir" dedi.Bakan Soylu, ‘Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin, huzur ve güven içinde geçmesine yönelik alınacak önlemleri değerlendirmek üzere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren’in yanı sıra 8 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum’da düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki bir eksiklik-hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek etkiye sahip değildir" dedi.
Bakan Soylu, ‘Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin, huzur ve güven içinde geçmesine yönelik alınacak önlemleri değerlendirmek üzere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren’in yanı sıra 8 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti. Her seçim öncesinde alınması gereken tedbirleri değerlendirmek amacıyla bir dizi toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Soylu, "Bu yıl da önümüzdeki 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla bunu tekrarlıyoruz. Bu doğrultudaki ilk toplantımızı bu sabah Mardin’de 13 ilin katılımıyla gerçekleştirdik" diye konuştu.
Milli mücadelenin en önemli adımlarından birinin atıldığı Erzurum’da, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars ve Van’ın valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürlerinin katılımıyla ikinci toplantılarını yaptıklarını aktaran Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"Burada miting ve propaganda güvenliği, seçim sandığı ve oy kullanılacak mekanların güvenliği, sayım güvenliği ve sonuçların açıklanmasından sonra oluşabilecek herhangi bir taşkınlığa meydan vermemek için alacağımız güvenlik önlemleri, ayrıca kampanya ve oy verme günü çeşitli mecralardan yayılmak istenebilecek ve toplumda infiale sebep olabilecek maksatlı yayın ve paylaşımlara karşı alınacak önlemleri de inşallah ele almış olacağız."
"Son 5-6 yılda Türkiye olarak istikrarımıza yönelik çok önemli tehdit ve ataklara maruz kaldık" diyen Soylu, özellikle 7 Haziran seçimleri sonrası yaşanan terör hadiselerinin, Suriye kaynaklı göçün, 15 Temmuz darbe girişiminin ve güney sınırının hemen yanı başında yaşanan karışıklıkların, bu dönemin temel tehdit parametreleri olduğuna dikkati çekti. Soylu, "Ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki bir eksiklik-hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek etkiye sahip değildir" diyerek Türkiye’nin seçim yapma ve seçim güvenliği konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biri ve hatta başlarında olduğunu kaydetti.

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