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Bakan Soylu gece yarısı Hakkari caddelerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 01:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hakkari’de gece yarısı esnafı gezdi.

Bakan Soylu gece yarısı Hakkari caddelerinde

Akşam saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen Bakan Soylu, beraberindeki yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile Hakkari Valiliği Toplantı Salonu’nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüştü.

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Bakan Soylu daha sonra beraberindekilerle saat 24.00’te caddeye çıkarak esnafı ziyaret etti. Karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra bir çorbacıya geçerek çorba içti.

Geceyi Hakkari’de geçirecek olan Bakan Soylu’nun yarın sabah ise güvenlik toplantısına katılması bekleniyor.

İHA

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