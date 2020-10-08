Bakan Soylu Habur Çayı'nda rafting botunda kürek çekti

Bakan Soylu ve beraberindeki Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve kurum müdürleri karşıladı. Bakan Soylu ve beraberindekiler Şırnak Çakırsöğüt Tugay Komutanlığından helikopterle Beytüşşebap Habur Çayında düzenlenen Rafting Türkiye Şampiyonasına katıldı.

Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonasında konuşan Bakan Soylu, şükretmeleri için çok sebeplerinin olduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü Habur Çayındayız. O kadar çok sebebimiz vardı şükür etmemiz için. Burada hep birlikteyiz. Rafting sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz, spor kulüplerimiz, gençlerimiz, Beytüşşebaplı hemşerilerimiz hep beraberiz. Bunlar hepsi birliğimizi sağlıyor. Çocukluğundan beri spor yapan çocuklarımızın hayata bakışları, dayanıklılıkları, paylaşımları ve iş bitirme konusundaki başarısı ortadadır. Buranın insanının, nehirlerinin, çayının her şeyin bizde güzel emareleri olan Beytüşşebap’tayız. Organizasyonun böyle güzel bir şekilde düzenlenmesi apayrı bir keyiftir. Organizasyona 18 kulüp, 40 hakem, antrenör ve bu organizasyonda katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nu, federasyon başkanımızı, buraya gelen bütün kulüpleri, bütün sporcuları tebrik ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum. Bizleri gururlandıran Beytüşşebap'ın rafting takımını da tebrik ediyorum" dedi.