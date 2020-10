Bakan Soylu Habur Çayı'nda rafting botunda kürek çekti

"HER ZORLUKTAN SONRA BİR KOLAYLIK VARDIR,İŞTE O KOLAYLIK BÖYLE BİR ŞEYDİR"

Ülkelerin, devletlerin, milletlerin zor günlerinin olabileceğini kaydeden Bakan Soylu, "Elbette ki zor günler olacak. Her zor gün bir sınamadır. Ülkelerin, devletlerin, milletlerin zor günleri oluyor. Bu gençlerimizin hayatında zor günler olduğu gibi. Bazen bir sınavdır. Bazen annenizin, babanızın verdiği bir ödevdir. Onun için devletlerin de zor günleri olur. Ama bizim inancımız dinimiz bize der ki 'Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır' işte o kolaylık böyle bir şeydir. Ülkemizin her tarafı güzeldir. Ordu, Dalaman bir başka güzeldir. Antalya, Manavgat bir başka güzeldir. İstanbul zaten güzelliklerin şahıdır, prensidir, prensesidir. Hakkari, Çukurca'sıyla, Zap'ıyla, İkiyakası'yla her tarafıyla güzeldir. Şırnak güzeldir, tarihin bize 1200 yıl önce bıraktığı Sefilesi'yle güzeldir, Şehr-i Nuh'uyla güzeldir, medeniyete ev sahipliği yapmasıyla güzeldir. Birbirimize omuz vermiş, zor zamanlardan geçmiş, geleceğe gönlümüzün güzelliğiyle bakan bir milletin evlatlarıyız. Bizim medeniyetimiz de bu coğrafyada başka bir zenginliğin adıdır. Bizim medeniyetimiz iyilik medeniyetidir. Birbirimizle kardeş olmamızı emreden Allah'tır" diye konuştu.