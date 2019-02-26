İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Mart ayında 8 bin tane bekçi daha alacağız. Bin tane bekçi de oradan vereceğiz İstanbul’a. Artı, İstanbul’a tarihinin bir seferde verilmiş en büyük polisini vereceğiz, önümüzdeki dönemde” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında her gün çeşitli il ve ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşalı vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. Vatandaşların sevgi seliyle karşılaşan Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile vatandaşların masalarını gezerek fotoğraf çektirdi.

Kahvaltı programı sonrası konuşma yapan İçişleri Bakanı Soylu, "1960 İhtilali Menderes şöyle yaptı, böyle yaptı diyorlar. 1971 Muhtırası diyorsun, efendim Demirel şöyle yaptı, böyle yaptı diyorlar. 1980 İhtilali diyorsun ah efendim o eski siyasiler yok mu diyorlar. 28 Şubat süreci diyorsun Erbakan şöyle yaptı da, türbanlılar ortalıktaydı da, bilmem neydi de. 15 Temmuz diyorsun, kalkıyor sana yok efendim tiyatroydu, kontrollü darbeydi diye oraya bir saçmalama ortaya koyuyor. Doğru, Kılıçdaroğlu kontrollü darbe diyor. Kendilerinin kontrolü altında bir darbeydi. Kontrolünden çıkıp millet eline alınca evinden çıkmak zorunda kaldı. Bu kadar açık ve net. Kimin kontrolünde olduğu belli” diye konuştu.

"15 Temmuz’dan sonra hadi gitsinler HDP’li vekiller terörist cenazelerine de görelim”

Türkiye yıllardır terörle mücadele ediyor diyerek konuşmasına devam eden Soylu, “Bakın 15 Temmuzdan sonra şurada cumhurbaşkanımız işi eline aldı. Ve 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de hadi gitsinler bakalım HDP’li vekiller terörist cenazelerine, görelim, gidebiliyorlar mı. Hadi gitsinler. Bana kızıyorlar. Niçin kızacaklar bana. Şunun için kızıyorlar. Apo’nun İmralı’dan çıkması için bunlar yürüyecekler, bu PKK’nın vekilleri. Biz de ona serbestlik yapacağız. Demişim ki yürütürsek adam değiliz. E yürütmedik. Taksim Meydanı’nda onları betona oturtturduk” şeklinde konuştu. “FETÖ ile mücadelemiz, gelecek nesillerimizin Türkiye’yi uçuruma giderken aldılar diyebilecekleri bir mücadeledir”

FETÖ terör örgütüne yönelik büyük bir mücadele yaptıklarını belirten Bakan Soylu, "FETÖ ile yapmış olduğumuz mücadele bundan 50 yıl sonra, yüz yıl sonra, 150 yıl sonra sadece bizim değil, bizim etrafımızdaki coğrafyanın da Allah Türkiye’den razı olsun. İyi ki bu mücadeleyi yaptı da bir musibetten bizi kurtardı diyebileceği, bizim gelecek nesillerimizin Türkiye’yi uçuruma giderken aldılar, Türkiye’yi başkasının ellerine giderken Türkiye’yi aldılar, ve Türkiye’yi yine bu milletin ülkesi haline getirdi diyebilecekleri bir mücadeledir" ifadelerini kullandı.