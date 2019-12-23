Bakan Soylu: Kadına şiddet genelgesi yayınlayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri Toplantısında konuştu. Emniyet müdürlerine seslenen Bakan Soylu, yurt içinde başarılı ve kararlı operasyonlarla bitirilmeye çalışılan PKK’nın ve DHKP-C’nin dışarıdan müttefikleri olduğunu, göçmen kaçakçılığında ve uyuşturucu işinde PKK-YPG ve DEAŞ'ın ortaklık içinde olduğunu söyledi.

Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün PKK’nın, PYD'nin, DEAŞ'ın iplerinin kimin elinde olduğunu biliyoruz. Hepimiz çocukluğumuzda 'dış güçler' tabiri kullanıldığında dudak bükenlerin alaycı tasviri ile karşılaştık. Bu devleti beceriksiz olarak anlatmaya çalışan kalemler, sözlerini ortaya koyarken dudak büken bu anlayışlarını her daim dile getirdiler. Onlara soruyorum; bugün bu ülkede geçmiş dönemde ülkeyi iyi noktaya getirmek isteyenlere iftira atanlara diyorum; dış güçler var mıymış yok muymuş? Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Akdeniz'de, bugün etrafımızdaki coğrafyada Balkanlar’dan Afganistan'a Libya'ya kadar Mısır'dan Sudan, Yemen, Fas, Afrika'ya kadar olan tüm coğrafyada etrafımızı çevrelemeye çalışan o ülkelerin kendi iç iradeleri mi, yoksa tüm bu hesapları bu coğrafya içinde acımasızca uygulamaya çalışanlar mı? Kimi müttefiklerimiz kimi yıllardan beri mücadele ettiklerimiz. Belki de 15 Temmuz'da FETÖ'nün talimatlarla oluşturulmuş hain kalkışmasının ve buna direnen bu milletin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortaya koyduğu irade biraz önce bahsettiğimiz dış güçleri mağlup ettiğimizin en önemli örneklerinden bir tanesiydi. Bizi itibarsızlaştırmak isteyen dış güçler hamdolsun bin yıllık medeniyetimiz, kararlılığımız sayesinde bugün bertaraf edilmektedir. Bu belki de geleceğe bırakacağımız en büyük mirastır."