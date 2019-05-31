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Bakan Soylu: Lütfen emniyet kemerlerinizi takın. Lütfen sürat yapmayın, kurallara uyun

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:12 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de muhtarlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram öncesi vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Lütfen emniyet kemerlerinizi takın.

Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ'de muhtarlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram öncesi vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Lütfen emniyet kemerlerinizi takın. Lütfen sürat yapmayın, kurallara uyun" dedi. Bakan Soylu, "Suriyelileri bayramda gönderiyorsunuz" şeklinde eleştiriler yapıldığını da belirterek, "Evet bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk. Oralarda bazı yerlerde hayata müsaade var ama bazı yerlerde can güvenliği yok" diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Silivri'de muhtarlarla bir araya geldi. Silivri Sergi ve Toplantı Salonu'nda bugün gerçekleştirilen programa 35 mahalle muhtarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da katıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi: "Suriyelilerle ilgili açıklamada bulundu. Soylu, “Bize eleştiri getiriyorlar, 'Bunları siz bayramda gönderiyorsunuz.' Evet bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk. Oralarda bazı yerlerde hayata müsaade var ama bazı yerlerde can güvenliği yok. Bunların geldiği bölgenin yüzde 65'i bizim Misak-ı Milli sınırlarımız içerisinde. Bilmiyorum Misak-ı Milli sınırları sizin için ne ifade ediyor. Burada bir güvenlik oluşursa onlar kendi memleketlerine giderler zaten. Bu konuda çok fazla tezviratlar yapılıyor. Bu tezviratların başında, maaş aldıkları, hastanelerde öncelikli oldukları, üniversitelere sınavsız girdikleri, toplu konutlarda bedava ev tahsis edildiği gibi akla hayale sığmayacak, iç siyaset malzemesi yapmak için kafa karıştırmaya yönelik bir takım dedikodular üretildi. Türkiye bir sosyal hukuk devletidir. Sosyal hukuk devletinin gereğini de milyonlarca vatandaşına yerine getirmektedir. Bu tip yardımlar olsaydı, biz bunu rahat bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşırdık. Bu tip dedikodular bizim yaptığımız misafirperverliği gölgelemeye yöneliktir. Bir şey daha, 'Gitsinler kendi memleketlerinde savaşsınlar.' Doğru. Peki, ne kadar şehit verdiler biliyor musunuz? 1 milyon. Az bir rakam mı? Yüksek bir rakamdır. Oradaki mücadeleler hala devam ediyor. Bunu iç siyaset malzemesi yapıyorlar" şeklinde konuştu. "LÜTFEN EMNİYET KEMERLERİNİZİ TAKIN" Bayram tatiline gidecek olan vatandaşlara uyarıda bulunan Bakan Soylu, “Bayramlarda feci trafik kaza görüntüleri hepimizi üzmektedir. Buradan tüm seyahate çıkacak olan vatandaşlarımıza çağrı da bulunmak istiyorum. Lütfen emniyet kemerlerinizi takın. Lütfen sürat yapmayın, kurallara uyun. Lütfen şu cep telefonlarını aracı sürerken kullanmayın ve gittiğiniz yerlerde dahil olmak üzere yayalara yol verin" dedi. Toplantı, İlçe Kaymakamı Ali Partal ve idari amirlerin katılımıyla basına kapalı olarak devam etti.

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