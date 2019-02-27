Bakan Soylu müjdeyi verdi: 15 bin polis alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla düzenlenen yemekli toplantıya katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye'nin tarih boyunca her dönem mazlumlara kucak açtığını belirterek, "Bu millet hiçbir zaman ensar ruhunu kaybetmedi. Biz 3-5 kuruşun hesabını yapan bir millet hiç olmadık. Bizim güçlü olmamız ve birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Bu topraklarda verilen kararlar çok önemlidir. Bu toprakların attığı her adım önemlidir." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Suriye krizinde yaptıklarının tüm dünyaya örnek olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla Avrupa ile arasındaki farkı kapattığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"İlk kez Avrupa ile aramızdaki farkı kapatıyoruz. İlk kez 81 ilde üniversitelerimiz var. İlmi yeşertmeye çalışıyoruz. Ülkemizin her yerinde havalimanlarımız var. İlk kez dünyanın en güvenli enerji geçiş yolu oluyoruz. İlk kez, sen sınırlarının dışında operasyon yapamazsın diyen ABD'yi takmadan operasyon yapıyoruz. Bu milletin iradesiyle ilk kez o kadar çok şey yapıyoruz ki..."