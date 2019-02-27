Bakan Soylu müjdeyi verdi: 15 bin polis alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla düzenlenen yemekli toplantıya katıldı.
Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye'nin tarih boyunca her dönem mazlumlara kucak açtığını belirterek, "Bu millet hiçbir zaman ensar ruhunu kaybetmedi. Biz 3-5 kuruşun hesabını yapan bir millet hiç olmadık. Bizim güçlü olmamız ve birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Bu topraklarda verilen kararlar çok önemlidir. Bu toprakların attığı her adım önemlidir." diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Suriye krizinde yaptıklarının tüm dünyaya örnek olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla Avrupa ile arasındaki farkı kapattığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:
"İlk kez Avrupa ile aramızdaki farkı kapatıyoruz. İlk kez 81 ilde üniversitelerimiz var. İlmi yeşertmeye çalışıyoruz. Ülkemizin her yerinde havalimanlarımız var. İlk kez dünyanın en güvenli enerji geçiş yolu oluyoruz. İlk kez, sen sınırlarının dışında operasyon yapamazsın diyen ABD'yi takmadan operasyon yapıyoruz. Bu milletin iradesiyle ilk kez o kadar çok şey yapıyoruz ki..."
Bakan Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin şu bilgileri verdi:
"FETÖ konusunda çok önemli operasyonlar yaptık, yenileri de topun ağzında şu anda. FETÖ sadece bir terör örgütü değildir. Dünyanın en büyük istihbari örgütlerindendir. İstihbari örgütler tehlikelidir. Ülkenin her tarafına sızarlar. Devlet özellikle FETÖ'nün temizlenmesi konusunda senkronize çalışma içindedir, kararlıdır. ABD, FETÖ'ye okullarını kiralayarak yılda 800 milyon dolar kaynak aktarmaktadır. Burada söylüyorum, ABD'nin dünyaca ünlü iki üssünde FETÖ'nün okulları caridir. Askeri üssünde caridir. Birisi Nevada'da, birisi de Arizona'dadır. Bizi ahmak zannetmesinler. Bir taraftan Arizona'da FETÖ'ye okul vereceksin, bir taraftan da ben terörle mücadele ediyorum diyeceksin."
Terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinde yeni istihbari bilgilere sahip olduklarını açıklayan Soylu, "Bu PKK'lıların güzel bir huyu var; yakalandıklarında çok güzel ötüyorlar." dedi.
"15 BİN YENİ POLİS ALINACAK"
Bakan Soylu, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.
Cumhur İttifakı'nın aleni bir ittifak olduğuna vurgu yapan Bakan Soylu, "Biz burada MHP'li kardeşlerimizle beraber aynı sofradayız. Temenni ederim ki Kılıçdaroğlu ile HDP'lilerle aynı masada otursun." ifadelerini kullandı.
Muhtarların maaşlarının kesileceği şeklindeki iddiaları yalanlayan Bakan Soylu, "Deli saçması bir şey, cevap vermek bile doğru değil. Yok böyle bir şey." diye konuştu.
Bakan Soylu konuşmasının ardından salondaki vatandaşları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Süleyman Soylu, kültür merkezindeki programından sonra AK Parti Eyüpsultan Gençlik Kolları üyesi gençlerle çay içip sohbet etti, onların sorularını yanıtladı.
Bakan Soylu, isteğini kırmayarak üniversite öğrencisi Musa Gümüştekin'e tespihini hediye etti.
AK Parti Eyüpsultan Gençlik Kolları Başkanı Cihat Biradlı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla doğum gününü kutlamak istediklerini söylemesi üzerine ise Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda canlı yayında. Başka zaman inşallah." dedi.
Bakan Soylu, bir gencin kız isteme merasimine katılması ricası üzerine de "Seçimlerden sonra gidip isteyelim." diye konuştu. (AA)
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