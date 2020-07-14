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Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 22:40 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Türkiye LGBTİ Birliği adlı bir Twitter hesabından Hz. Muhammed'in resmedildiği bir karikatür paylaşılmış ve "İslam = pedofili" yazılmıştı. Tepki çeken karikatürün ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Bakan Soylu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı..." ifadelerini kullandı.
soylu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından, "Peygamber Efendimize (sas) dil uzatan alçak müfteri için hesap vakti..." açıklamasında bulundu.
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