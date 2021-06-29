HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu’ya hakaretten aldığı cezaya itiraz etti, hakim böyle tepki gösterdi

Bakan Soylu’ya hakaretten aldığı cezaya itiraz etti, hakim böyle tepki gösterdi

29.06.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Hakan T. (22), 7 bin 80 TL cezaya çarptırıldı. Mahkeme hakimi Birol Küçük, kararın açıklanmasının ardından "Bana ceza vermeyin, ödeyemem” diyen sanığa, "Küfretmişsin, alenen hakaret etmişsin. Bir de ‘bana ceza vermeyin’ diyerek pazarlık yapıyorsun. 30 yıllık hakimim senin gibi sanığı da ilk kez görüyorum" dedi.

Bakan Soylu’ya hakaretten aldığı cezaya itiraz etti, hakim böyle tepki gösterdi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan T. hakkında, 29 Mart’ta sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Hakan T. hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Hakan T., hazır bulundu. Bakan Soylu’ya hakaret etmek istemediğini öne süren Hakan T., “Eleştiri yapmak istedim. Kastettiğim kişi Süleyman Soylu değildi. Eleştirinin dozunu kaçırdım. Yapmamam gereken bir olaydı. Gaza geldim. Pişmanım” dedi.

Hakan T.'ye, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 354 adli gün karşılığı 7 bin 80 TL ceza verildi. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Karar sonrası Hakan T., “Bana ceza vermeyin, ödeyemem” dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük ise Hakan T.'ye, “Küfretmişsin, alenen hakaret etmişsin. Bir de ‘bana ceza vermeyin’ diyerek pazarlık yapıyorsun. Sana birisi küfretse, ceza vermeyecek miyiz? 30 yıllık hakimim senin gibi sanığı da ilk kez görüyorum” dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehirlerarası otobüslerde molalara 'namaz' ayarı!Şehirlerarası otobüslerde molalara 'namaz' ayarı!
Salçanın içinde de bulunuyor! Uzmanı uyardı: 5 gramın üzerine çıkarsanız...Salçanın içinde de bulunuyor! Uzmanı uyardı: 5 gramın üzerine çıkarsanız...
Molalara 'namaz' ayarıyla ilgili açıklama!Molalara 'namaz' ayarıyla ilgili açıklama!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.