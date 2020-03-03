Bakan Soylu: Yıl sonuna kadar otobüsler için sıkıyönetim ilan edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eşgüdüm

Kurulunun 5'inci toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Soylu ile bazı bakan yardımcıları ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, trafik kazalarının küresel ölçekte büyük bir sorun olarak algılandığını ve çözülmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi.

2019'DA 5 BİN 473 KİŞİ ÖLDÜ



Türkiye'de 2019 yılında motorlu taşıt sayısının 2011 yılına göre yüzde 44, sürücü sayısının yüzde 34, genel nüfus sayısının ise yüzde 11.3 arttığını belirten Bakan Soylu, buna rağmen ölümlü kazalarda yüzde 32.2, kaza yeri ölümlerinde yüzde 34.2 azalma sağlandığını ifade etti. 2017 yılında trafik kazalarında 7 bin 427, 2018 yılında 6 bin 675 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Bakan Soylu, 2019 yılında ise hem olay yerinde hem de hastanede olmak üzere trafik kazalarında 5 bin 473 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.