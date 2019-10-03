HABER

Bakan Soylu, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos'la görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2019 13:44 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos'la görüştü

Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos ile bir araya geldi.
Yunanistan'ın Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos, İçişleri Bakan Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Görüşmeye, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü katıldı. Görüşmede, göç ve sığınmacı konularına ilişkin başlıklar ele alındı.
FOTOĞRAFLI

Bakan Soylu, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos'la görüştüBakan Soylu, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos'la görüştü

Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşifErzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif
Adalet Bakanı Gül: "İnsan Eylem Planı güncelleme çalışmalarını başlattık"Adalet Bakanı Gül: "İnsan Eylem Planı güncelleme çalışmalarını başlattık"
Soylu, Yunan heyetini kabul ettiSoylu, Yunan heyetini kabul etti

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Hüseyin Çelik'ten açıklama geldi

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Kılıçdaroğlu: Saray Millet İttifakı'nın dağıtmak için özel çalışma yapıyor, ittifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Bilal Erdoğan CNN Türk canlı yayınında aktif siyasete neden girmediğini açıkladı!

Bilal Erdoğan aktif siyasete neden girmedi?

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.