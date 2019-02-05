HABER

Bakan Soylu'dan "yaya öncelikli trafik" kampanyasına destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 20:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "6 Şubat Çarşamba günü 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyasını başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak yarın kampanya başlatacaklarını belirterek, vatandaşlara kampanyayı desteklemeleri çağrısında bulundu.

Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yarın Ankara Kızılay'da düzenlenecek "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasına tüm vatandaşları davet etti.

Bakan Soylu, paylaştığı videoda şunları kaydetti:

"Hayatımızda trafik önemli. 2019 yılı İçişleri Bakanlığımızca 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. 6 Şubat Çarşamba günü 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyasını başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz. Haydi hep birlikte yarın bizler de bu kampanyadayız."

Duyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorumDuyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorum
Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili
Tezkere kabul edildi! Türk askeri 1 yıl daha oradaTezkere kabul edildi! Türk askeri 1 yıl daha orada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kampanya "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" Twitter yaya öncelikli trafik

En Çok Okunan Haberler

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor

Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ALS, SMA hastalıklarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması kabul edildi

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil edildi

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

Tezkere kabul edildi! Türk askeri 1 yıl daha orada

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çipras'tan ortak açıklama

Erdoğan ve Çipras'tan önemli açıklamalar!

Son dakika! Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.