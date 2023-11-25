Bakan Tekin’den ikinci ara tatil açıklaması! Ramazan Bayramı tatili ile birleştirilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da yapılacak. Tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.

ARA TATİLLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI BAKAN TEKİN AÇIKLADI

Ara tatillerle ilgili çalışmalara değinirken ikinci dönem ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşeceğini dile getiren Tekin, "Bakanlığımızdaki eğitim öğretimle ilgili genel müdürlüklerin içinde bir daire başkanlığı var. Hayata geçirdiğimiz tüm uygulamalar, attığımız tüm adımlar o daire başkanlığı tarafından değerlendiriliyor. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor.' şeklinde verilen haberler, aslında İzleme Değerlendirme biriminin ara tatillerle ilgili işlevsel mi değil mi yönünde yaptığı rutin değerlendirme. Oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz." diye konuştu.

İLLERE GÖRE ARA TATİL MESAJI

İllere göre ara tatil uygulamasının hayata geçebileceğini ifade eden Bakan Tekin, "Benim kişisel olarak görüşüm şu, böyle bir ara tatil uygulaması yapacaksak... Türkiye, coğrafi anlamda çok farklı iklim türlerinin ve iklimin aynı anda yaşandığı ülke. Kasım ayında Antalya'da tatil yapmak mı, yoksa bu tatili daha sıcak mevsimlere kaydırmak mı? Bu tatiller olacaksa eğer illerin iklim koşullarına göre tarihleri revize edebiliriz" dedi.







