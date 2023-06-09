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Bakan Tunç'tan 'özel talimat' geldi, o 2 alana işaret etti: Hedeflere ulaşmak için...

09.06.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine'nin yenilenmesiyle birlikte bakanlar yeni projelerini de hayata geçirmeye başlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bakanlık bürokratlarına "özel proje" talimatı verdi.

Bakan Tunç'tan 'özel talimat' geldi, o 2 alana işaret etti: Hedeflere ulaşmak için...

Bakanlık bürokratlarıyla toplantılar düzenleyen Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ulaşılması için adalete erişim ve adalet hizmetleri alanında çalışmalar yapılmasını istedi.

"DEVAM EDEN PROJELER SÜRDÜRÜLSÜN"

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tunç, Bakanlık görevine getirilmesinin ardından bakan yardımcıları, genel müdürler ve bakanlık bürokratlarıyla toplantılarını sürdürüyor.

Toplantılarda Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi alan Tunç, devam eden projelerin sürdürülmesi talimatını verdi.

"YENİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLSÜN"

Ayrıca Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ulaşılması için de adalete erişim ve adalet hizmetleri alanında yeni çalışmalar yürütülmesini istedi.

DEPREM BÖLGESİ VURGUSU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen iller için de çeşitli talimatlar veren Tunç'un, deprem bölgesine özel önem verdiğini söylediği öğrenildi.

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Yılmaz Tunç

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