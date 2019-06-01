HABER

Bakan Turhan: “Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var”

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 21:57 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var.

Bakan Turhan: “Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var. Şehitlerimizde olacak. Bugüne kadar bu topraklara sahip olmak bu topraklarda hüküm sürmek için yüzbinlerce şehit verdik. Gerekirse yine vereceğiz. Ama biz bu topraklarda başkalarının tahakkümü altında olmayacağız. Bayrağımızı indirmeyeceğiz. Ezanlarımızı susturmayacağız” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. İftar organizasyona Bakan Turhan’ın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Turhan, Zigana Tüneli’nin bittiğinde Türkiye’nin en uçun çift tüplü tüneli olacağını belirterek, “Trabzon’dan Gümüşhane’ye 45 dakikada gidebileceksiniz. Bu çok önemli bir fırsat. Buradan Erzurum’a 3 saatte gideceksiniz. Erzincan’a 2 saatte gideceksiniz. Bayburt’a 1 saatte gideceksiniz. Bu bölgede yaşayan insanların hem ticari ilişkileri hem turizm ilişkileri için önemlidir. Bu bölgenin büyükşehiri olan Trabzon’umuzdaki eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinden her türlü faydalanma fırsatı olacak. Komşu illerimize ve bölgenin diğer illerine ulaşımda önemli kolaylıklar sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

“Dünyada lider ülke olacağız”
Türkiye’nin dünyada lider ülke olacağının altını çizen Bakan Turhan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan hizmet siyaseti bu ülkede inşallah yine devam edecek. Ülkemiz büyüyor, gelişiyor ve ticareti artıyor, gücü artıyor. Bölgesinde güçlü kural koyan, karar veren bir ülke haline geliyor. Bu geçmişte böyle değildi. Biz bazı müttefik diye adlandırdığımız devletlerin politikalarına uygun hareket etmekteydik. Onlara ekonomik, teknik, güvenlik, savunma açısından bağlıydık. Şimdi hamd olsun ülkemizde kullandığımız güvenlik malzemelerin, silahlarımızın yüzde 70’ini kendimiz üretiyoruz. Bunları gerektiğinde de diğer ülkelere ihraç ediyoruz. Bu bizim iktidarımız döneminde araştırma, geliştirme çalışmalarına verdiğimiz önem ve destek sonucu oluştu. Ekonomimiz gittikçe büyüyor. İnşallah 2023 hedeflerimiz, 2053 hedeflerimiz ve 2071 hedeflerimizde bulunduğumuz coğrafyada, dünyada lider ülke olacağız. Dünyanın mazlumlarının beklediği şefkati, merhameti bizde onlara inşallah hep birlikte sunacağız. Atalarımızdan biz böyle gördü. Bugün bizden medet umuyorlar. Onların dualarıyla biz bize yapılan her türlü tehdidi saldırıyı savuşturuyoruz” diye konuştu.

“Bu topraklarda başkalarının tahakkümü altında olmayacağız”
Türkiye’de siyasi ve ekonomik istikrarın devam edeceğini dile getiren Bakan Turhan, “Güneydoğu’da Pençe harekatı devam ediyor. Teröristleri bir bir bulundukları yuvalarından bertaraf ediyoruz. Tabii ki şehitlerimizde oluyor. 3 şehidimiz var. Allah’tan onlara rahmet diliyorum. Yakınları sabrı cemil diliyorum. Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var. Şehitlerimizde olacak. Bugüne kadar bu topraklara sahip olmak bu topraklarda hüküm sürmek için yüzbinlerce şehit verdik. Gerekirse yine vereceğiz. Ama biz bu topraklarda başkalarının tahakkümü altında olmayacağız. Bayrağımızı indirmeyeceğiz. Ezanlarımızı susturmayacağız. Bu ülkede siyasi ve ekonomik istikrar devam edecek. Türkiye büyüyecek, güçlü devlet olacak. Zaman zaman içimizdeki nifak güçleri ve bizim düşmanlarımızla siyaset adına da olsa işbirliği yaparak bu istikrarı bozmak isteyen odaklar var. Benim milleti basiretlidir, ferasetlidir. İnşallah bunlara aldanmayacak. Bizim insanımız tarihte yaşadığı tecrübelerle birlikte bizi bölmek isteyenlere, bizi yıpratmak isteyenlere, bize tekrar diz çöküp bize dayatma yapmak isteyenlere artık fırsat vermeyecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan: “Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var”

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Fatih Camii avlusunda binlerce kişi oruç açtıFatih Camii avlusunda binlerce kişi oruç açtı
Soylu duyurdu: Büyük bir eylem yapacakken yakalandılarSoylu duyurdu: Büyük bir eylem yapacakken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dicle Nehri'nde iki ayrı olayda can pazarı yaşandı: 7 çocuk kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Can pazarı! Arkadaşını kurtardı ama...

Bakan Soylu açıkladı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Soylu duyurdu: Büyük bir eylem yapacakken yakalandılar

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21 kişi tutuklandı

4 kişi hayatını kaybetmişti! 21 kişi tutuklandı

6 gündür kayıptı! Liseli Sercan'ın cansız bedeni bulundu

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Pençe Harekatı'nda son durum! Hepsi ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.