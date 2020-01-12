Bakan Turhan canlı yayında duyurdu! İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU İPTAL ETTİ, ERDOĞAN DUYUNCA TALİMAT VERDİ



Bakan Turhan'ın açıklamalarından satır başları:

İmamoğlu'nun derdi İstanbul değil. Sadece devlete değil İBB'ye de ciddi gelirler sağlayacak bir projeye ihanet projesi demesi farklı niyetleri olduğunu gösteriyor. Günden güne değişen söylemleri de başkalarının verdiği fikirlerle konuşan bir belediye başkanı olduğunu gösteriyor.

Haziran ayında açılacak olan İstanbul Şehir Hastanesi'ne yapılacak olan ihalesi gerçekleştirilmiş, şantiyeleri kurulmuş karayolu

ve metro hattı çalışmalarını İmamoğlu durdurdu. Böyle bir belediye başkanı olabilir mi? Buradan bu tutumu tüm Türkiye'ye şikâyet ediyorum. Cumhurbaşkanımız konuyu duyduğunda 'Biz İstanbulluları bu tür yöneticilerin eline mi bırakacağız' dedi ve talimat verdi. 'Yapmazlarsa Hükümet olarak biz yapacağız. Biz tüm Türkiye'nin hükümetiyiz.'

