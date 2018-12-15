HABER

Bakan Turhan kürsüye çıktı, CHP'li vekiller 'istifa' sloganı attı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2018 21:29 | Son Güncelleme

Meclis Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, konuşmak için kürsüye çıktığı sırada CHP'li milletvekilleri, 'istifa' yazılı dövizler açarak, 'istifa' sloganı attı.

Ankara'daki 9 vatandaşın hayatını kaybettiği hızlı tren kazası Meclis gündeminde yer almaya devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşmak için kürsüye çıktığı sırada 'istifa' yazılı dövizler açtı.

Ulaştırma Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında kürsüye çıkan Bakan Turhan konuşmasına başladığı sırada CHP'li milletvekilleri bu kez de 'istifa' sloganı attı.

AK Parti milletvekilleri ise CHP'lilerin protestolarına alkışla cevap verdi. Yaşanan bu olay sonrası birleşime beş dakika ara verildi.

(DHA)

PARTNERDünya şokta! İşte 'İnsan eti yemekten bıktım' diyen büyücü...Dünya şokta! İşte 'İnsan eti yemekten bıktım' diyen büyücü...
Bakan Turhan kürsüye çıktı, CHP'li vekiller 'istifa' sloganı attıBakan Turhan kürsüye çıktı, CHP'li vekiller 'istifa' sloganı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede karalama varsa, CHP oradaCumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede karalama varsa, CHP orada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meclis gerginlik Mehmet Cahit Turhan istifa tren kazası

En Çok Okunan Haberler

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Fatih Portakal'a bir şok daha!

Fatih Portakal'a bir şok daha!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Adriana Lima'dan Metin Hara'yı yalanlayan hareket!

Adriana Lima'dan Metin Hara'yı yalanlayan hareket!

CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti! Canlı yayında duyurdu

CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti! Canlı yayında duyurdu

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

MHP, Aydın Büyükşehir Başkan Adayını geri çekti

MHP, Aydın Büyükşehir Başkan Adayını geri çekti

Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme!

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Uzun zaman sonra ilk kez! Gül, Davutoğlu ve Babacan

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda neler yer alıyor?

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda neler yer alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Failin kim olduğu belli

Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Failin kim olduğu belli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.