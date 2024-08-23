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Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram yetkilileri Türkiye geliyor!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
23.08.2024 14:37
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Türkiye'de yaklaşık 60 milyon kullanıcısı olan Instagram'a erişim engeli oldukça fazla tartışılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagran yetkilileriyle sonbaharda yeniden toplantı yapılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu ziyaretin amacını, Instagram'ın YPG ve FETÖ'yü terör örgütü görmemeleri konusunda istişare yapmak olarak açıkladı.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram yetkilileri Türkiye geliyor!

Instagram yetkilileri kısa süre içinde Türkiye'de olacak. Ağustos başında Instagram'ın erişime kapatılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu ayrıntılı değerlendirme için toplantı kararı alınmıştı. NTV'de yer alan habere göre, Instagram yetkilileri Türkiye'ye YPG ve FETÖ'nün terör örgütü sayılması hususunda olacağı belirtildi.

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INSTAGRAM YETKİLİLERİ TÜRKİYE'YE GELECEK

NTV'ye konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim asla yasakçı bi zihniyet içerisinde olmadığımızı bu anlamda da vatandaşımızı mağdur etmek istemediğimizi ama mutlaka uyulması gereken kurallar noktasında da iyi bir işbirliği yapmamız gerektiği konusunda mutabık kaldık. Zannediyorum sonbaharda yani birkaç ay içerisinde üst düzey yetkililer gelecek bizim arkadaşlarımızla detaylı bir çalışma yapacaklar." dedi.

INSTAGRAM YPG VE FETÖ'NÜN TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYOR

Bakan Uraloğlu, görüşmede gündeme getirecekleri başlıkları ise şu sözlerle anlattı:

"PKK ile ilgili çok net dünya da bunu genel anlamda terör örgütü olarak tanımladı ama onun devamı olan bizim için aynıdır YPG'yi bu anlamda görmüyorlar ya da FETÖ'yü birçok ülke bu anlamda görmüyor. Burada nispeten ilerleme katettik bizim amacımız bunlarda da istediğimiz ilerlemeyi katetmek. Ziyaretlerini özellikle onun için istedik."

YENİDEN ERİŞİM ENGELİ OLACAK MI?

Uraloğlu "Instagram'ın erişime kapatılmasının ardından birçok sosyal medya platformunun da kapatılacağına ilişkin iddialar gündeme gelmeye başladı. Sanırım bir endişe hakim ya da bir belirsizlik var. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bize kamuoyundan gerek talep, gerek şikayet anlamında çok fazla ileti, mesaj var. Biz bunların hepsini değerlendiriyoruz ama hemen önümüzde şununla ilgili bir kapatma ya da erişime engel getirme ile ilgili elimizde bir ajandamız yok ama 7/24 takip ettiğimizi de söylemek isterim."

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Abdulkadir Uraloğlu
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