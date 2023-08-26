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Bakan Uraloğlu: Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 3 milyar 455 milyon lira tasarruf sağlandı

26.08.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile zamandan 3,3 milyar lira, yakıttan ise 155 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 455 milyon lira tasarruf sağlandı" dedi.

Bakan Uraloğlu: Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 3 milyar 455 milyon lira tasarruf sağlandı

Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışının 7'nci yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, üzerinden raylı sistem geçecek şekilde projelendirilen dünyanın en uzun projelerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevre dostu olması özelliği ile ön plana çıktığını kaydetti.

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"3 MİLYAR 455 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANDI"

Köprünün ülke ekonomisine yaptığı katkıya da dikkat çeken Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile zamandan 3,3 milyar lira, yakıttan ise 155 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 455 milyon lira tasarruf sağlandı. 18 bin ton karbon emisyonu azaltıldı. Köprü sayesinde İstanbul trafiği önemli oranda rahatlatıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü modern tasarımı, estetik yapısı ve en gelişmiş malzeme ve mühendislik teknikleriyle inşa edildi. Ülkemizin sembol projelerinden biri olarak öne çıktı. Köprü yoğun ve sürekli bir ulaşım akışına hizmet ediyor" ifadelerini kullandı. (DHA)

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ulaştırma ve altyapı bakanı

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